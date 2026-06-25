Terremotos na Venezuela deixam dezenas de mortos e mais de 700 feridos

247 - A Venezuela enfrenta uma grave crise após dois terremotos de grande magnitude atingirem o país na quarta-feira (24), provocando mortes, feridos e destruição em diversas regiões. O balanço preliminar divulgado pelas autoridades já indica um cenário de emergência nacional, com impacto severo em várias localidades e colapso de estruturas em áreas urbanas,segundo a teleSUR.

A presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, informou que os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 resultaram em 32 mortos e mais de 700 feridos atendidos em unidades de saúde públicas e privadas. As autoridades também destacaram que a região de La Guaira é a mais afetada, com registros de desabamentos de prédios e intensa mobilização de equipes de resgate.

Estado de desastre e mobilização internacional

O governo venezuelano declarou La Guaira como zona de desastre devido à gravidade dos danos estruturais e ao colapso de diversos edifícios. Segundo o informe oficial, ainda há operações de busca em andamento e a contagem de vítimas pode ser atualizada à medida que novas informações forem confirmadas.

A autoridade venezuelana também informou que brigadas de resgate de países como Estados Unidos, República Dominicana, El Salvador, México e Catar devem chegar ao país para reforçar as ações de socorro. Além disso, foram recebidas manifestações de apoio e ofertas de ajuda humanitária da China, do Brasil e de países do Caribe, como Antígua e Barbuda, Belize, Santa Lúcia e Dominica.

Regiões atingidas e impacto estrutural

Os tremores afetaram diversas regiões, incluindo Caracas, Miranda, La Guaira, Carabobo, Falcón, Yaracuy, Aragua, Trujillo e Zulia. O epicentro dos sismos foi registrado próximo às cidades de Montalbán, no estado de Carabobo, e Yumare, no estado de Yaracuy.

As autoridades informaram ainda que a situação em La Guaira permanece crítica, com equipes de resgate atuando em áreas com maior destruição e risco estrutural.

Medidas emergenciais e suspensão de atividades

Diante da gravidade da situação, o governo anunciou a suspensão de aulas e de atividades não essenciais, como forma de facilitar o trabalho das equipes de emergência e garantir a segurança da população.

Também foram disponibilizados hotéis e abrigos para acolher pessoas que perderam suas casas ou tiveram suas residências comprometidas. A população foi orientada a utilizar a plataforma VenApp para registrar desaparecidos ou relatar danos estruturais.

As autoridades reiteraram o pedido de união nacional e destacaram a continuidade das operações de resgate em todo o território afetado.