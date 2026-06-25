Lula anuncia envio de ajuda humanitária à Venezuela após terremotos abalarem o país

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta quinta-feira (25) que o Brasil enviará ajuda humanitária à Venezuela após os dois terremotos que atingiram o país na quarta-feira (24). Em postagem nas redes sociais, Lula afirmou ter conversado com a presidente venezuelana, Delcy Rodríguez, sobre a situação provocada pelos tremores e informou que o governo brasileiro organizará o envio de suprimentos.

De acordo com o balanço mais recente divulgado pelas autoridades venezuelanas, a tragédia já deixou 188 mortos, 1.520 feridos e cerca de 200 pessoas presas sob os escombros. Além disso, aproximadamente 250 edifícios foram destruídos ou sofreram danos estruturais.

Lula anuncia ajuda humanitária ao país vizinho

“Vamos enviar, nesta sexta (26) pela manhã, uma missão humanitária de busca e resgate urbano, em avião KC-390 da FAB, que sairá do Aeroporto de Guarulhos, com 36 bombeiros dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, quatro técnicos da Defesa Civil Nacional e outros quatro técnicos da Agência Nacional de Telecomunicações. Com eles vão nove toneladas de equipamentos para ajudar na busca e socorro às vítimas”, escreveu Lula no X, antigo Twitter.

No sábado, enviaremos mais um voo com equipamentos para a montagem de um hospital de campanha, cem purificadores de água com painel solar, medicamentos e material médico para cirurgias. Seguiremos acompanhando o desenvolvimento dos trabalhos de socorro às vítimas para prestar todo o apoio necessário aos nossos irmãos venezuelanos”, completou.

"Nessas horas precisa levantar e de pé aplaudir o povo da Venezuela. Uma salva de palmas ao povo da Venezuela e todos nós temos que fazer todo o esforço possível para ajudar a Venezuela a sair dessa confusão do terremoto", ressaltou o presidente.

Terremotos foram os mais fortes em mais de um século

Os dois abalos sísmicos ocorreram em um intervalo inferior a um minuto e registraram magnitudes de 7,2 e 7,5, sendo considerados os mais intensos registrados na Venezuela em mais de 100 anos.

O epicentro do tremor mais forte foi localizado em El Guayabo, a cerca de 168 quilômetros de Caracas, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). A profundidade de aproximadamente 13 quilômetros contribuiu para ampliar os danos causados pelos terremotos.

Destruição atingiu diversas regiões da Venezuela

Após os tremores principais, diversas réplicas foram registradas em cidades costeiras próximas à capital venezuelana, especialmente em La Guaira, uma das áreas mais atingidas. O aeroporto internacional de Caracas também foi fechado.

O presidente do Parlamento venezuelano, Jorge Rodríguez, informou que ao menos 250 edificações foram destruídas ou sofreram danos estruturais. As autoridades estimam ainda que mais de 24 mil pessoas permanecem desaparecidas.