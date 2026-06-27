Terremotos na Venezuela podem afetar 6,7 milhões, diz ONU

247 - Os terremotos na Venezuela registrados na quarta-feira (24) podem afetar até 6,76 milhões de pessoas, segundo estimativas iniciais da Organização Internacional para as Migrações (OIM), agência vinculada à ONU. A crise humanitária provocada pelos tremores deve se prolongar, com milhares de famílias obrigadas a reconstruir casas, fontes de renda e condições básicas de sobrevivência praticamente do zero.

As projeções da OIM foram elaboradas com base nas análises disponíveis sobre danos materiais e concentração populacional nas áreas atingidas. Somente em Caracas, cerca de 2 milhões de pessoas podem ser impactadas direta ou indiretamente pelos efeitos dos terremotos, o que dimensiona a gravidade da emergência enfrentada pelo país.

As primeiras avaliações indicam um cenário de destruição extensa. Em Catia La Mar, uma das regiões mais afetadas, análises preliminares de mapeamento por satélite apontaram danos em 31,5% dos edifícios. O levantamento foi realizado com apoio do Microsoft AI for Good Lab e vem sendo usado para orientar as equipes humanitárias na identificação das comunidades mais atingidas e na definição das prioridades de atendimento.

A OIM afirma que a resposta inicial está concentrada em ações de emergência, como envio de itens de socorro, instalação de abrigos temporários, distribuição de suprimentos essenciais e apoio à proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade. A agência também trabalha em coordenação com o governo venezuelano, a ONU e parceiros humanitários para ampliar a capacidade de atendimento às populações atingidas.

“As primeiras horas e dias após um desastre são decisivos. Eles moldam tudo o que se segue”, afirmou Amy Pope, diretora-geral da OIM. “A OIM está expandindo suas operações rapidamente: itens de socorro pré-posicionados já estão sendo enviados, e estamos trabalhando com o governo e parceiros para fornecer abrigos de emergência, suprimentos essenciais e proteção”, declarou em nota.

A agência da ONU avalia que o deslocamento populacional deve aumentar nos próximos dias e semanas, à medida que moradores deixem áreas destruídas ou consideradas inseguras em busca de proteção. Além do abrigo emergencial, as necessidades mais urgentes incluem acesso a água potável, saneamento, higiene, atendimento de saúde e itens básicos para famílias que perderam seus bens.

Embora as operações de busca e salvamento sigam como prioridade imediata, a OIM alerta que os impactos humanitários dos terremotos na Venezuela não se limitarão aos primeiros dias após o desastre. A reconstrução das comunidades afetadas exigirá assistência contínua, recuperação de serviços essenciais e apoio para que as famílias possam retomar seus meios de subsistência.

A avaliação da agência é que a fase de recuperação dependerá de investimentos sustentados e de uma resposta coordenada entre autoridades nacionais, organismos internacionais e organizações humanitárias. O desafio será não apenas atender às demandas emergenciais, mas também fortalecer a resiliência das comunidades diante de um desastre que deixou destruição ampla e deve produzir efeitos sociais e econômicos duradouros.