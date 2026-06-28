União Europeia anuncia ajuda emergencial à Venezuela após terremotos

247 - A União Europeia anunciou ajuda emergencial à Venezuela após os terremotos que deixaram mais de 1,4 mil mortos, milhares de feridos e desabrigados. O bloco informou a liberação de 5 milhões de euros, além do acionamento de mecanismos de proteção civil e monitoramento por satélite para apoiar as equipes de resgate no país.

As informações foram divulgadas pela CNN Brasil. A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, confirmou a mobilização dos recursos e informou que o mecanismo europeu de proteção civil foi ativado diante da dimensão da tragédia.

Além da assistência financeira, a União Europeia colocou em operação o sistema Copernicus, plataforma de satélites usada para mapeamento emergencial em situações de desastre. O sistema foi acionado ainda antes do pedido formal do governo venezuelano, enquanto a Comissão Europeia mantinha contato com parceiros humanitários que atuam na resposta à crise.

Os terremotos atingiram a Venezuela na quarta-feira (24), com magnitudes de 7,2 e 7,5. Segundo o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, o número de mortos chegou a 1.430 neste sábado (27). Outras 3.200 pessoas ficaram feridas, e 3.142 foram obrigadas a deixar suas casas por causa dos danos provocados pelos tremores.

O estado de La Guaira foi a região mais afetada pelo desastre. Desde os abalos principais, as autoridades registraram 430 réplicas em diferentes pontos do país, o que mantém o alerta elevado e dificulta o trabalho das equipes de socorro.

A ajuda europeia deve ser direcionada à assistência humanitária imediata, incluindo apoio logístico, levantamento de áreas atingidas e suporte às operações de emergência. O uso do Copernicus permitirá a produção de mapas atualizados para identificar zonas de maior destruição, rotas de acesso e áreas prioritárias para resgate e atendimento.

A mobilização ocorre em meio a uma crise humanitária agravada pela destruição de moradias, pela sobrecarga dos serviços de saúde e pela necessidade urgente de abrigo, alimentos, água potável e atendimento médico às populações atingidas. O governo venezuelano ainda monitora os impactos das réplicas e avalia a extensão total dos danos causados pelos terremotos.