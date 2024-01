Países assinam carta lida por Luis Almagro, da OEA, e pedem respeito ao resultado das eleições na Guatemala

Apoie o 247

247 - Representantes de quatro países - Brasil, Colômbia, Honduras e México - assinaram uma carta lida pelo secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para demonstrar apoio ao presidente eleito da Guatemala, Bernardo Arévalo, que teve a posse adiada neste domingo (14). Seus aliados denunciaram tentativa de golpe de parlamentares e militares da oposição ao novo governante.

Vice-presidente da República, Geraldo Alckmin reforçou que é preciso respeitar o resultado das urnas e afirmou que a eleição no país da América Central é "acompanhada por observadores internacionais". O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, afirmou que o "Congresso dificultou a posse do presidente eleito".

O presidente eleito Bernardo Arévalo é sociólogo e tem 65 anos. Ao ganhar a eleição em agosto do ano passado, ele quebrou uma sequência de quatro governos de centro-direita em seu país. É considerado um dos presidentes mais progressistas em décadas na Guatemala.

