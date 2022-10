Pedido de desculpas de Bolsonaro e Michelle tem embaixadora fake da Venezuela, nomeada por Guaidó

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) estava acompanhado da 'embaixadora fake' da Venezuela no Brasil, Maria Teresa Belandria, no vídeo publicado nesta terça-feira (18) em que aparece pedindo desculpas às adolescentes venezuelanas expostas em fala pedófila durante podcast gravado na última sexta-feira (14).

Maria não representa oficialmente o governo venezuelano, dado que foi nomeada pelo autoproclamado "presidente" da Venezuela, Juan Guaidó, que não tem legitimidade para ocupar a liderança do país.

A jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, comentou sobre a aparição da embaixadora fake no vídeo de Bolsonaro: "Maria Teresa Belandria, que o governo Bolsonaro considera 'embaixadora' da Venezuela e que está ajudando o presidente a minimizar o estrago do 'pintou um clima', não é diplomata do país vizinho. É, na verdade, advogada ligada a Juan Guaidó, o autoproclamado 'presidente' da Venezuela."

