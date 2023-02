Peru eleva tensões com México ao retirar embaixador

Apoie o 247

247 - A presidente do Peru, Dina Boluarte, anunciou, em mensagem à Nação na sexta-feira (24), a retirada do embaixador peruano no México após declarações do presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a favor de Pedro Castillo.

"Ordenei a retirada definitiva de nosso embaixador nos Estados Unidos Mexicanos e, desta forma, as relações diplomáticas entre Peru e México estão formalmente no nível de encarregado de negócios", disse a presidente.

"O senhor López decidiu afetar as relações bicentenárias de respeito mútuo, amizade, cooperação e desejo de integração que historicamente uniram Peru e México, favorecendo afinidades ideológicas em detrimento de importantes processos de integração que beneficiam nossos povos, como a Aliança do Pacífico", disse Boluarte.

AMLO se reuniu com a esposa de Castillo, Lilia Paredes, no Palácio Nacional do México na quinta e na sexta-feira e chamou Boluarte de “presidente espúria”, dizendo que viu pesquisas nas quais ela tem apenas 15% de aprovação.

Em 20 de dezembro do ano passado, Boluarte declarou o então embaixador do México no Peru, Pablo Monroy, persona non grata, dando-lhe apenas 72 horas para deixar o país.

O Peru está tomado por uma onda de protestos desde dezembro, quando o ex-presidente Pedro Castillo foi destituído após tentar dissolver o Parlamento.

Os manifestantes pedem o fim do governo de Dina Boluarte, que assumiu após a derrubada de Castillo pelo Congresso direitista, novas eleições, o fechamento do Parlamento e a convocação de uma Assembleia Constituinte, além da libertação de Castillo. Mais de 60 pessoas morreram nos protestos.

