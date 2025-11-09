Petro sobe o tom contra os EUA e também a Europa na Cúpula CELAC-UE: "foi lá onde nasceram os nazis"

247 - O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, fez neste domingo (9) um combativo discurso em que confrontou a Europa e seus aliados, como os Estado Unidos, que vêm atacando ilegalmente embarcações civis no Mar do Curibe, onde é realizada a Cúpula CELAC-UE.

Em seu discurso como anfitrião, na cidade costeira de Santa Maria, Petro questionou as origens do conceito eurocêntrico de democracia e elevou o tom ao afirmar que "foi lá onde nasceram os nazis", diante de lideranças de alto nível do bloco europeu.

"Democracia é o poder do povo", frisou, citando o legado da escravidão e da colonização sobre os povos originários, que, segundo ele, são a verdadeira fonte da democracia.

Ele também criticou a fabricação do conceito de narcoterrorismo é uma fabricação e afirmou que "os mesmos mísseis que caem sobre Gaza caem aqui sobre o Caribe", em referência aos ataques militares dos EUA, levando a, segundo ele, homicídios de famílias sem-teto.

"Aqui, no coração do mundo, temos que cuidar do mundo, uma democracia global, uma humanidade unânime... Como tornar real a democracia no mundo?", indagou Petro ao finalizar seu discurso de abertura.