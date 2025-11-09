Lula critica guerra na Europa diante da cúpula CELAC-UE

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez neste domingo (9) fortes críticas à guerra na Europa e defendeu que os recursos bilionários destinados ao conflito na Ucrânia sejam direcionados a causas em benefício da humanidade, ao discursar na IV Cúpula CELAC (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos)-UE (União Europeia), em Santa Marta, na Colômbia.

"A guerra no coração da Europa segue semeando a incerteza e canaliza para fins bélicos recursos até então essenciais para o desenvolvimento justo e sustentável que sonhamos", afirmou o presidente Lula, conforme o comunicado do Palácio do Planalto.

Em seu discurso, Lula também criticou as "intervenções estrangeiras na América Latina".