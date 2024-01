Polícia reprime com gás lacrimogêneo protesto que pede respeito às eleições na Guatemala (vídeo)

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – Policiais reprimiram com gás lacrimogêneo a manifestação aos arredores do Congresso da Guatemala. Participantes da mobilização exigiram a posse do presidente eleito, Bernardo Arévalo, mas a cerimônia foi adiada neste domingo (14).

Seus aliados denunciaram tentativa de golpe de parlamentares e militares da oposição ao novo governante. Aliados de Arévalo denunciaram que parlamentares oposicionistas e militares contrários ao presidente eleito tentaram impedir a cerimônia.

continua após o anúncio

Representantes de quatro países da América Latina assinaram uma carta com apoio da Organização dos Estados Americanos (OEA) pedindo respeito ao resultado das urnas.

🇬🇹 AGORA: Polícia reprime com gás lacrimogêneo a manifestação aos arredores do Congresso da Guatemala que exige a posse de Bernardo Arévalo.



Membros do Congresso tem atrasado a posse da nova legislatura e do presidente eleito, causando tensão no país. pic.twitter.com/hDapEIFreR continua após o anúncio January 14, 2024

Golpe na Guatemala, presidente eleito com 60% dos votos é impedido de tomar posse. pic.twitter.com/8xiKvMKgns continua após o anúncio January 15, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: