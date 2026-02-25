Procurador-geral da Venezuela entrega renúncia à Assembleia Nacional
Parlamentares elegerão servidores interinos para dois cargos no país da presidenta interina Delcy Rodríguez
Reuters - O procurador-geral da Venezuela, Tarek Saab, e o defensor público do país apresentaram suas renúncias à Assembleia Nacional, segundo informou nesta quarta-feira o secretário da Assembleia em declarações ao Parlamento.
Os parlamentares elegerão servidores interinos para cada cargo enquanto são eleitos os substitutos permanentes, indicou o presidente da Assembleia, Jorge Rodríguez.
(Redação Reuters)