Procurador-geral da Venezuela entrega renúncia à Assembleia Nacional

Reuters - O procurador-geral da Venezuela, Tarek Saab, e o defensor público do país apresentaram suas renúncias à Assembleia Nacional, segundo informou nesta quarta-feira o secretário da Assembleia em declarações ao Parlamento.

Os parlamentares elegerão servidores interinos para cada cargo enquanto são eleitos os substitutos permanentes, indicou o presidente da Assembleia, Jorge Rodríguez.

(Redação Reuters)