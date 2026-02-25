TV 247 logo
      Procurador-geral da Venezuela entrega renúncia à Assembleia Nacional

      Parlamentares elegerão servidores interinos para dois cargos no país da presidenta interina Delcy Rodríguez

      Tarek Saab (Foto: Gaby Oraa/Reuters)

      Reuters - O procurador-geral da Venezuela, Tarek Saab, e o defensor público do país apresentaram suas renúncias à Assembleia Nacional, segundo informou nesta quarta-feira o secretário da Assembleia em declarações ao Parlamento.

      Os parlamentares elegerão servidores interinos para cada cargo enquanto são eleitos os substitutos permanentes, indicou o presidente da Assembleia, Jorge Rodríguez.

      (Redação Reuters)

