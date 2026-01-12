Rede Em Defesa da Humanidade manifesta solidariedade a Cuba e condena ameaças de Trump

247 - A Rede em Defesa da Humanidade divulgou neste domingo (11), uma nota pública em solidariedade a Cuba, na qual condena de forma contundente as novas ameaças feitas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump contra o país caribenho. O texto adota um tom firme ao denunciar a escalada agressiva e hostil do governo norte-americano e reafirma o compromisso com a defesa da soberania cubana.

No documento, o capítulo cubano da Rede em Defesa da Humanidade faz um chamado direto à mobilização internacional de intelectuais, artistas e movimentos sociais, destacando a necessidade de unidade diante da ofensiva imperialista e fascista.

A manifestação começa com uma condenação explícita às ameaças recentes do presidente dos Estados Unidos e à lógica que orienta a política externa de Washington:

“Não se pode conceder o mínimo espaço ao imperialismo e ao fascismo”.

O presidente Donald Trump lançou uma nova ameaça contra Cuba. Sabemos que, na sua visão arrogante, os povos do Terceiro Mundo, os pobres do planeta, somos dispensáveis.”

A nota avança ao caracterizar o atual governo norte-americano como responsável por uma orientação agressiva e violenta no cenário internacional, o que, na avaliação da Rede, exige uma resposta coletiva e articulada:

“Perante o atual rumo genocida e agressivo do governo trumpista, apelamos aos intelectuais, artistas e movimentos sociais para que façam causa comum e fechem fileiras em defesa da soberania de Cuba.”

O texto também reforça o vínculo histórico e político entre a entidade e o povo cubano, ressaltando a resistência da ilha frente a décadas de hostilidade externa:

“Somos parte deste povo heróico e, daqui, desta ilha agredida e hostilizada por mais de seis décadas por escolher seu próprio caminho, a única garantia que podemos dar é nossa disposição de ser soldados da resistência diante de uma agressão.”

A declaração é concluída com uma afirmação de confiança na resistência e na vitória diante de possíveis ataques:

“E nossa, de todos, será a vitória.

Capítulo cubano da rede EDH, Território livre da América.

A nota reafirma a posição histórica da Rede em Defesa da Humanidade em apoio a Cuba e evidencia a preocupação com o agravamento das tensões promovidas pelo presidente dos Estados Unidos, reforçando o chamado à solidariedade internacional como resposta política e moral ao cenário descrito.