Rodrigo Paz assume presidência da Bolívia

247 - Rodrigo Paz Pereira tomou posse neste sábado (8) como novo presidente da Bolívia, ao lado de Edmand Lara, que assume o cargo de vice-presidente. A cerimônia realizada na Plaza Murillo, em La Paz, marcou o fim de quase duas décadas de hegemonia política da esquerda boliviana, liderada por Evo Morales e, mais recentemente, por Luis Arce.

De acordo com a CNN Brasil, a posse foi acompanhada por líderes de diversos países da América do Sul, entre eles Javier Milei (Argentina), Gabriel Boric (Chile), Daniel Noboa (Equador), Santiago Peña (Paraguai) e Yamandú Orsi (Uruguai). O Brasil foi representado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin.

Cerimônia de posse e homenagens

O vice-presidente Edmand Lara foi o primeiro a chegar à Praça Murillo, vestindo o uniforme de gala da Polícia Boliviana, corporação da qual fez parte antes de ingressar na política. Conhecido por seu discurso anticorrupção e popularidade nas redes sociais, especialmente no TikTok, Lara presidiu a sessão legislativa que antecedeu a posse de Paz e saudou individualmente os chefes de Estado e autoridades internacionais presentes.

Rodrigo Paz chegou à Assembleia Legislativa com traje formal, acompanhado de familiares e apoiadores. Em seu juramento, agradeceu à Pachamama (Mãe Terra) pela chuva que caía em La Paz no momento da cerimônia. “Ela está realizando uma purificação, está nos abençoando. E isso significa que é um bom momento, é um bom presságio”, afirmou o novo presidente, em um gesto simbólico de respeito às tradições andinas.

Discurso de ruptura e promessas de reconstrução

No discurso inaugural, Paz fez duras críticas aos governos de esquerda que comandaram o país nos últimos 20 anos. “Nunca mais uma Bolívia isolada, com ideologias fracassadas, nem muito menos uma Bolívia de espada no mundo”, declarou, ao prometer uma nova era política.

O novo presidente descreveu o país que assume como “devastado”. “Nos deixaram uma economia quebrada, com as reservas internacionais mais baixas em 30 anos. Nos deixaram inflação, escassez, desvalorização e desconfiança. Um Estado paralisado, um monstro burocrático incapaz de servir ao povo”, afirmou.

Paz acusou os governos anteriores de desperdiçarem recursos e aumentarem a dívida pública. “O mal gasto de US$ 60 bilhões do gás e uma dívida de mais de US$ 40 bilhões, interna e externa, foi algo correto? Somos um melhor país?”, questionou, em tom de indignação.

Mensagem direta a Evo Morales e Luis Arce

Em um dos momentos mais duros de seu discurso, Paz dirigiu-se diretamente a seus antecessores. “Onde está o tão falado mar de gás que nos prometeram? Disseram que a Bolívia teria um mar de gás, lembram? Evo, onde está o lítio? Arce, onde está o lítio?”, disparou.

Apesar das críticas, o presidente afirmou que não busca revanche, mas sim “aprender com os erros” para reconstruir a economia nacional. Ele também anunciou que comboios com diesel e gasolina começaram a entrar no país “desde a noite passada”, em resposta à recente crise de abastecimento.

Um novo ciclo político

A posse de Rodrigo Paz marca o início de uma nova fase na política boliviana, com a promessa de um governo de centro e foco na recuperação econômica. O evento foi acompanhado por ex-presidentes do país, como Jaime Paz Zamora — pai do novo mandatário —, Jeanine Áñez e Jorge “Tuto” Quiroga.