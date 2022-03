Senado argentino aprova acordo com FMI para renegociar dívida de Macri

Apoie o 247

ICL

247, com Página12 - Pouco depois das onze horas da noite, o Congresso Nacional declarou fim à incerteza gerada desde 2018, quando o governo de Maurício Macri foi ao Fundo Monetário Internacional para solicitar um empréstimo de 45 bilhões de dólares. Com 56 votos a favor, 13 contra e 3 abstenções, o Senado concluiu a tarefa iniciada noa câmara baixa e sancionou, pela primeira vez na história, o programa de Facilidades Estendidas que refinancia a dívida contraída com o FMI.



Como espelho do que aconteceu na Câmara de Deputados, a maioria dos votos veio da oposição e quase um terço dos senadores da Frente de Todos votaram contra.

>>> Argentina: sob protestos, Câmara aprova projeto de refinanciamento de dívida com FMI

A aprovação ocorre após longo processo de negociação entre o Executivo argentino e a entidade financeira global, uma vez que o país não está em condições de pagar o empréstimo em tempo hábil, diante de uma crise econômica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ministro da Economia, Martín Guzmán, conforme o site Opera Mundi, afirmou que este resultado é um passo firme no desenvolvimento da economia do país.

"Nunca antes um acordo com o FMI teve um apoio social e político em tal escala. Pela primeira vez na história, um projeto passou pelo Congresso e atingiu um nível de apoio de 80%. Os sindicatos, o setor privado, as universidades, os movimentos sociais e a sociedade civil também apoiaram", disse Guzmán.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE