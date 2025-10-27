Trump parabeniza Milei pela “vitória esmagadora” nas eleições legislativas argentinas

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, parabenizou o presidente argentino Javier Milei pela expressiva vitória de seu partido, A Liberdade Avança, nas eleições legislativas realizadas neste domingo (26). O movimento liderado por Milei ampliou significativamente sua base de apoio no Congresso, consolidando o poder político do governo argentino.

“Parabéns ao presidente Javier Milei por sua vitória esmagadora na Argentina. Ele está fazendo um trabalho maravilhoso! Nossa confiança nele foi justificada pelo povo argentino”, escreveu o presidente norte-americano.

Com 99% das urnas apuradas, o partido A Liberdade Avança conquistou 64 das 127 cadeiras em disputa na Câmara dos Deputados e 13 das 24 cadeiras no Senado. O resultado fortalece a base governista e deve aproximar ainda mais as relações entre Buenos Aires e Washington.

O principal bloco de oposição, o Força Pátria, obteve 31 cadeiras na Câmara e 6 no Senado. Ao lado de aliados peronistas, a oposição totalizou 44 vagas na Câmara e 7 no Senado, configurando uma nova correlação de forças no Congresso argentino.

Em discurso em Buenos Aires, Milei celebrou o resultado e exaltou o que chamou de virada histórica. “Foi um dia histórico para a Argentina. O povo argentino resolveu deixar para trás 100 anos de decadência e persistir no caminho da liberdade, do progresso e do crescimento. Hoje começa a construção da Argentina grande”, afirmou o presidente.

A eleição renovou metade da Câmara dos Deputados — 127 das 257 cadeiras — e um terço do Senado, composto por 72 parlamentares. Com a vitória, Milei ganha fôlego político para avançar com suas reformas econômicas e aprofundar a política de aproximação com os Estados Unidos.