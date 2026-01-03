Trump posta primeira foto de Maduro sequestrado

247 - Uma imagem divulgada nas redes sociais pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mostra o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em condição de custódia militar. Na fotografia, Maduro aparece vendado, usando fones de ouvido e segurando uma garrafa de água. Segundo a legenda publicada por Trump, o líder venezuelano estaria “a bordo do USS Iwo Jima”, um navio de guerra da Marinha norte-americana.

A imagem e as informações sobre a operação militar foram reveladas após declarações concedidas por Donald Trump em entrevistas por telefone à Fox News, emissora que divulgou os relatos do presidente dos Estados Unidos sobre os bastidores da ação e as discussões em andamento dentro de seu governo a respeito do futuro político da Venezuela.

De acordo com Trump, ele acompanhou a operação em tempo real a partir de uma sala montada em seu clube privado, o Mar-a-Lago, na Flórida, ao lado de generais das Forças Armadas dos Estados Unidos. O presidente norte-americano classificou a ação como algo sem precedentes e afirmou ter recebido avaliações diretas de militares envolvidos no planejamento. “Fui informado por pessoas militares de verdade que não há outro país na Terra capaz de realizar uma manobra desse tipo”, declarou. “Se você tivesse visto o que aconteceu, quero dizer, eu assisti literalmente, como se estivesse vendo um programa de televisão.”

O presidente dos Estados Unidos também destacou a rapidez da ofensiva. “Se você tivesse visto a velocidade, a violência — eles usam esse termo, a velocidade, a violência — foi simplesmente algo incrível, um trabalho incrível que essas pessoas fizeram. Não há ninguém que pudesse ter feito algo parecido”, afirmou durante a entrevista.

Trump relatou ainda que o acompanhamento ocorreu em um ambiente altamente técnico e restrito. “Bem, nós assistimos de uma sala. Tínhamos uma sala, e assistimos a tudo, cada aspecto. Estávamos cercados por muitas pessoas, incluindo generais, e eles sabiam tudo o que estava acontecendo. E era muito complexo, extremamente complexo”, disse.

Segundo o presidente norte-americano, a execução envolveu incursões rápidas em locais de difícil acesso. “Realmente, eles simplesmente entraram, invadiram lugares que não eram fáceis de acessar, arrombaram portas de aço que foram colocadas lá exatamente para esse propósito, e tudo foi resolvido em questão de segundos. Nunca vi nada parecido”, afirmou. Ele acrescentou que a operação contou com um amplo aparato aéreo, incluindo helicópteros e caças, descrito por ele como um “número massivo” de aeronaves.

Questionado sobre os próximos passos após a captura de Nicolás Maduro, Trump afirmou que as decisões ainda estão sendo tomadas por sua administração. “Estamos tomando essa decisão agora. Não podemos correr o risco de deixar outra pessoa governar e simplesmente assumir o que ele deixou. Então estamos decidindo isso agora. Estaremos muito envolvidos e queremos liberdade para o povo”, declarou.

O presidente dos Estados Unidos também comentou a reação interna na Venezuela. Segundo ele, a população estaria satisfeita com a captura do presidente. “Os venezuelanos estão muito felizes com a captura de Maduro porque eles amam os Estados Unidos”, afirmou, acrescentando que o país, sob o comando de Maduro, era “uma ditadura”.

Trump disse ainda que houve tentativas de negociação por parte de Maduro nos momentos finais da operação. “Sabe, ele estava tentando negociar no final”, relatou. “Mas eu disse: ‘Não, não podemos fazer isso’. O que ele fez com drogas é ruim.”

Em outro trecho da entrevista, Trump afirmou que Nicolás Maduro e sua esposa estão sob custódia a bordo do navio de guerra USS Iwo Jima, a caminho de Nova York. “Sim, o Iwo Jima, eles estão em um navio. Eles estarão indo para Nova York. Os helicópteros os retiraram, e eles foram de helicóptero em um voo agradável — tenho certeza de que adoraram. Mas eles mataram muitas pessoas, lembrem-se disso”, disse.

Ao ser perguntado sobre eventuais alternativas oferecidas ao presidente venezuelano, Trump foi direto. “Basicamente, eu disse: você tem que desistir. Você tem que se render”, afirmou. O presidente dos Estados Unidos acrescentou que falou diretamente com Nicolás Maduro cerca de uma semana antes da captura. “Isso foi um símbolo muito importante, e nós — eu tive discussões. Eu realmente falei com ele pessoalmente, mas disse: você tem que desistir. Você tem que se render”, concluiu.