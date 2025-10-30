Venezuela desmantela plano da CIA que buscava provocar conflito no Caribe

247 - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou nesta quarta-feira (29) que seu governo frustrou uma operação secreta da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos (CIA), que, segundo ele, visava gerar um incidente militar no Caribe. A informação foi divulgada originalmente pela emissora Telesur, que relatou detalhes da denúncia feita pelo mandatário durante uma visita à comuna “De Frente para o Rio”, em Brisas de Petare, em Caracas.

De acordo com a Telesur, Maduro afirmou que o plano envolvia um ataque de falsa bandeira nas águas territoriais de Trinidad e Tobago, com o objetivo de culpar a Venezuela e justificar uma escalada de agressão contra o país. Segundo o presidente, o esquema foi desmantelado após ações de inteligência e contrainteligência bolivarianas que levaram à captura de mercenários e confissões sobre a operação orquestrada por Washington.Durante o discurso, Maduro detalhou que a CIA planejava atacar embarcações norte-americanas para imputar a responsabilidade ao governo venezuelano.

“A própria CIA, com toda a malícia que a caracteriza, iria atacar os próprios navios dos Estados Unidos. De quem eles iriam culpar? O que vocês acham, se um navio americano explodisse nas águas de Trinidad e Tobago, de quem eles iriam culpar? E por que culpariam a Venezuela, para justificar uma escalada e um confronto entre nações irmãs?”, questionou o presidente.O líder venezuelano celebrou a ação de segurança como “um sucesso estrondoso” e assegurou que “o plano macabro da CIA contra o povo da Venezuela e de Trinidad e Tobago foi derrotado”. Ele também destacou a importância da unidade entre os povos caribenhos diante do que classificou como estratégias imperiais de desestabilização.

Maduro advertiu que “o imperialismo chega e semeia discórdia, intriga e ódio para colocar povos vizinhos, povos que viveram juntos em paz durante toda a sua vida, uns contra os outros”. O presidente ainda ressaltou a atuação das Forças Armadas Nacionais Bolivarianas (FANB) na defesa do território, relatando ações recentes contra o narcotráfico na região.

“Anteontem, dentro dos limites da nossa Constituição e das nossas leis, um avião de narcotráfico entrou pelo Caribe. Nossa força aérea o detectou imediatamente e agiu dentro dos limites da lei”, afirmou. Ele acrescentou que “hoje, duas embarcações de narcotráfico entraram em nosso território vindas do norte e, de acordo com nossas leis e respeitando o direito internacional e todos os protocolos, exercemos nossa soberania. Quem a exerce? Nossos militares e nosso povo.”

O presidente venezuelano finalizou destacando que a vitória sobre o plano da CIA reforça o compromisso de seu governo com a paz e a defesa da soberania nacional, em um momento de crescentes tensões geopolíticas no Caribe.