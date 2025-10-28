Ministro venezuelano elogia Lula por defender a Venezuela diante das pressões dos EUA

247 - O ministro do Interior, Justiça e Paz da Venezuela, Diosdado Cabello, elogiou a postura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao se manifestar contra as pressões e agressões dos Estados Unidos sobre o governo venezuelano. A declaração foi feita nesta segunda-feira (27) durante uma coletiva da Direção Nacional do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), em Caracas.

Segundo informações divulgadas pela RT Brasil, Cabello afirmou que considera fundamental o gesto de solidariedade de Lula, destacando o papel do Brasil na defesa da integração regional.

“É bom que o presidente Lula se preocupe com a Venezuela e o Caribe, porque somos vizinhos do Brasil. Concordo que ele levante sua voz, não para dizer ‘sim, senhor’, mas para defender a nossa América, a Pátria Grande como um todo”, afirmou o ministro.

Durante a coletiva, o dirigente venezuelano ressaltou que o apoio internacional à Venezuela vem crescendo, com manifestações de solidariedade de personalidades e movimentos sociais de diferentes países.

“Recebemos solicitações todos os dias. Isso pode se transformar em uma causa continental e até ir além”, disse Cabello, ao comentar o aumento das demonstrações de apoio ao povo venezuelano diante das ameaças externas.

O ministro destacou ainda que o momento é de união entre os países latino-americanos para enfrentar as tentativas de desestabilização promovidas por potências estrangeiras. Para ele, o posicionamento do presidente brasileiro fortalece o diálogo e reafirma o compromisso histórico de solidariedade entre os povos da região.

A declaração de Diosdado Cabello ocorre em meio a novas agressões dos Estados Unidos à Venezuela, após o governo dos Estados Unidos intensificar as pressões econômicas, políticas e militares sobre a Venezuela.

O gesto de Lula foi recebido em Caracas como sinal de apoio à soberania venezuelana e à integração latino-americana.