Venezuela e Colômbia avançam na integração com reunião liderada por Delcy Rodríguez

247 - A presidenta interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, conduziu na sexta-feira (13) uma reunião de trabalho com autoridades colombianas para fortalecer a integração entre Venezuela e Colômbia. O encontro abordou temas estratégicos como segurança, cidadania binacional, comércio e cooperação energética, com foco na ampliação dos laços econômicos e sociais entre os dois países.

A informação foi divulgada pelo canal Telesur, que destacou a participação de ministros e representantes de alto nível das duas nações no diálogo destinado a aprofundar a cooperação bilateral e impulsionar o desenvolvimento nas regiões de fronteira.

Entre os principais pontos discutidos esteve o conceito de cidadania binacional, considerado fundamental para a mobilidade humana na região. Durante a reunião, foi defendido que migrantes de ambos os países sejam reconhecidos como cidadãos com direitos plenos, uma proposta alinhada à ideia de “cidadania sul-americana” defendida pela União de Nações Sul-Americanas (UNASUL).

Rodríguez recordou que, ao longo das últimas décadas, a Venezuela recebeu milhões de colombianos, integrando-os à sociedade local. Segundo ela, a intensa circulação na fronteira comum — especialmente em áreas como a Ponte Simón Bolívar — reforça o caráter binacional da região, frequentemente descrita como uma única comunidade histórica inspirada no ideal de integração defendido por Simón Bolívar.

Comissão binacional e cooperação em defesa

Durante o encontro, foi anunciada a realização da reunião da Comissão Binacional da Boa Vizinhança, marcada para os dias 23 e 24 de abril de 2026, na cidade venezuelana de Maracaibo. Também foi definida a criação de grupos de trabalho dedicados à cooperação na área de defesa, com o objetivo de ampliar a coordenação entre os dois países.

A integração econômica e energética também ocupou posição central nas discussões. Rodríguez destacou o papel estratégico da empresa venezuelana Monómeros, que opera na Colômbia e tem relevância para a produção de insumos agrícolas e fertilizantes no país vizinho.

Outro avanço citado foi a exportação inicial de gás liquefeito de petróleo (GLP) da Venezuela para a Colômbia por meio da Ponte Simón Bolívar. A iniciativa foi apresentada como um marco no restabelecimento do comércio energético entre os dois países e como um fator de estímulo ao desenvolvimento econômico e à estabilidade nas regiões de fronteira.

A dirigente venezuelana também projetou a retomada das exportações de gás metano por gasoduto, com a reativação do gasoduto Ricaurte, iniciativa que permitirá interconectar os sistemas energéticos de Venezuela e Colômbia.

Apelo ao presidente dos Estados Unidos

Durante sua intervenção, Rodríguez dirigiu uma mensagem ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendendo o fim das sanções contra a Venezuela e destacando os impactos dessas medidas na região.

“E eu quero aproveitar este espaço para enviar também uma mensagem ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Que se entenda que as medidas coercitivas unilaterais contra o povo da Venezuela afetam os povos da nossa América Latina, têm impacto também na economia da Colômbia, na economia da Venezuela e nos nossos povos. O apelo é para que cesse as sanções contra a Venezuela, porque essa também é uma maneira de promover a integração regional”, afirmou.

Novas iniciativas para a fronteira

Como resultado do encontro, também foram estabelecidos acordos para a criação de zonas binacionais de paz, integração e desenvolvimento. A proposta busca aproveitar o potencial industrial das áreas fronteiriças e estimular novas cadeias produtivas entre os dois países.

Outro eixo de cooperação envolve o turismo. Autoridades discutiram a criação de rotas integradas de “multidestinos Venezuela-Colômbia”, com o objetivo de atrair visitantes internacionais — especialmente de regiões como a Ásia — e promover os destinos naturais e culturais das duas nações.

A delegação colombiana contou com a presença da chanceler Rosa Villavicencio, do ministro da Defesa Nacional, major-general Pedro Sánchez, do ministro de Energias e Minas, Edwin Palma, e da ministra de Comércio, Indústria e Turismo, Diana Morales. Também participaram figuras relevantes do setor energético e comercial, como Ricardo Roa, presidente da Ecopetrol, e Carmen Caballero, presidente da ProColombia.

A reunião reforça a retomada da cooperação política, econômica e energética entre Caracas e Bogotá, em um momento em que ambos os governos buscam aprofundar a integração regional e ampliar iniciativas conjuntas de desenvolvimento.