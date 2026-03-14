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      Venezuela e Colômbia avançam na integração com reunião liderada por Delcy Rodríguez

      Encontro de alto nível discutiu cidadania binacional, comércio, energia e segurança e reforçou agenda de cooperação entre os dois países

      Delcy Rodríguez comanda reunião bilateral Venezuela-Colômbia (Foto: IMPRENSA PRESIDENCIAL DA VENEZUELA )

      247 - A presidenta interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, conduziu na sexta-feira (13) uma reunião de trabalho com autoridades colombianas para fortalecer a integração entre Venezuela e Colômbia. O encontro abordou temas estratégicos como segurança, cidadania binacional, comércio e cooperação energética, com foco na ampliação dos laços econômicos e sociais entre os dois países.

      A informação foi divulgada pelo canal Telesur, que destacou a participação de ministros e representantes de alto nível das duas nações no diálogo destinado a aprofundar a cooperação bilateral e impulsionar o desenvolvimento nas regiões de fronteira.

      Entre os principais pontos discutidos esteve o conceito de cidadania binacional, considerado fundamental para a mobilidade humana na região. Durante a reunião, foi defendido que migrantes de ambos os países sejam reconhecidos como cidadãos com direitos plenos, uma proposta alinhada à ideia de “cidadania sul-americana” defendida pela União de Nações Sul-Americanas (UNASUL).

      Rodríguez recordou que, ao longo das últimas décadas, a Venezuela recebeu milhões de colombianos, integrando-os à sociedade local. Segundo ela, a intensa circulação na fronteira comum — especialmente em áreas como a Ponte Simón Bolívar — reforça o caráter binacional da região, frequentemente descrita como uma única comunidade histórica inspirada no ideal de integração defendido por Simón Bolívar.

      Comissão binacional e cooperação em defesa

      Durante o encontro, foi anunciada a realização da reunião da Comissão Binacional da Boa Vizinhança, marcada para os dias 23 e 24 de abril de 2026, na cidade venezuelana de Maracaibo. Também foi definida a criação de grupos de trabalho dedicados à cooperação na área de defesa, com o objetivo de ampliar a coordenação entre os dois países.

      A integração econômica e energética também ocupou posição central nas discussões. Rodríguez destacou o papel estratégico da empresa venezuelana Monómeros, que opera na Colômbia e tem relevância para a produção de insumos agrícolas e fertilizantes no país vizinho.

      Outro avanço citado foi a exportação inicial de gás liquefeito de petróleo (GLP) da Venezuela para a Colômbia por meio da Ponte Simón Bolívar. A iniciativa foi apresentada como um marco no restabelecimento do comércio energético entre os dois países e como um fator de estímulo ao desenvolvimento econômico e à estabilidade nas regiões de fronteira.

      A dirigente venezuelana também projetou a retomada das exportações de gás metano por gasoduto, com a reativação do gasoduto Ricaurte, iniciativa que permitirá interconectar os sistemas energéticos de Venezuela e Colômbia.

      Apelo ao presidente dos Estados Unidos

      Durante sua intervenção, Rodríguez dirigiu uma mensagem ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendendo o fim das sanções contra a Venezuela e destacando os impactos dessas medidas na região.

      E eu quero aproveitar este espaço para enviar também uma mensagem ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Que se entenda que as medidas coercitivas unilaterais contra o povo da Venezuela afetam os povos da nossa América Latina, têm impacto também na economia da Colômbia, na economia da Venezuela e nos nossos povos. O apelo é para que cesse as sanções contra a Venezuela, porque essa também é uma maneira de promover a integração regional”, afirmou.

      Novas iniciativas para a fronteira

      Como resultado do encontro, também foram estabelecidos acordos para a criação de zonas binacionais de paz, integração e desenvolvimento. A proposta busca aproveitar o potencial industrial das áreas fronteiriças e estimular novas cadeias produtivas entre os dois países.

      Outro eixo de cooperação envolve o turismo. Autoridades discutiram a criação de rotas integradas de “multidestinos Venezuela-Colômbia”, com o objetivo de atrair visitantes internacionais — especialmente de regiões como a Ásia — e promover os destinos naturais e culturais das duas nações.

      A delegação colombiana contou com a presença da chanceler Rosa Villavicencio, do ministro da Defesa Nacional, major-general Pedro Sánchez, do ministro de Energias e Minas, Edwin Palma, e da ministra de Comércio, Indústria e Turismo, Diana Morales. Também participaram figuras relevantes do setor energético e comercial, como Ricardo Roa, presidente da Ecopetrol, e Carmen Caballero, presidente da ProColombia.

      A reunião reforça a retomada da cooperação política, econômica e energética entre Caracas e Bogotá, em um momento em que ambos os governos buscam aprofundar a integração regional e ampliar iniciativas conjuntas de desenvolvimento.

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