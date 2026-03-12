EUA formalizam reconhecimento de Delcy Rodríguez como presidenta interina da Venezuela

247 - O governo dos Estados Unidos formalizou o reconhecimento da presidenta interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, como a única autoridade legítima do país perante o Tribunal Distrital do Distrito Sul de Nova York. A medida foi comunicada oficialmente ao Judiciário norte-americano por meio de um documento do Gabinete do Procurador dos EUA, datado de 11 de março.

Segundo informações divulgadas pela Telesur, a carta enviada à juíza Sarah Netburn confirma que, desde 5 de março de 2026, Washington considera normalizadas as relações com Caracas sob a presidência interina de Delcy Rodríguez.

O documento é assinado pelo procurador dos Estados Unidos, Jay Clayton, e informa que o Departamento de Estado orientou a Procuradoria a comunicar ao tribunal que, para todos os efeitos legais e diplomáticos, “os Estados Unidos reconhecem Delcy Rodríguez como a única Chefe de Estado com capacidade para agir em nome da Venezuela”.

A decisão também foi mencionada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que destacou o caráter jurídico da medida. “Esta semana reconhecemos formalmente o governo venezuelano. Aliás, reconhecemo-lo legalmente”, afirmou o chefe da Casa Branca em declaração citada no documento.

Mudança na representação da Venezuela

A comunicação enviada à Justiça norte-americana indica que houve uma mudança substancial na representação oficial da Venezuela em processos judiciais no exterior. Com o reconhecimento formal do governo de Delcy Rodríguez, qualquer alegação de representação alternativa perde validade, segundo o texto encaminhado ao tribunal.

O documento também ressalta que apenas o governo liderado por Rodríguez está autorizado a atuar na defesa dos interesses do Estado venezuelano fora do país. Dessa forma, o sistema judicial dos Estados Unidos deverá atualizar o status de processos em andamento que envolvam a Venezuela, reconhecendo a autoridade do governo interino.

Delcy Rodríguez assumiu a chefia do Estado após o sequestro do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa, Cilia Flores, ocorrido na madrugada de 3 de janeiro, quando ambos foram levados para Nova York após uma ação militar atribuída aos Estados Unidos.

Restabelecimento das relações diplomáticas

A formalização do reconhecimento ocorre poucos dias após Caracas e Washington anunciarem a retomada das relações diplomáticas e consulares. O restabelecimento dos vínculos foi confirmado em 5 de março, após um diálogo diplomático entre autoridades dos dois países.

Em reação à decisão norte-americana, Delcy Rodríguez destacou que o reconhecimento vai além de uma questão pessoal ou governamental. “Não se trata do reconhecimento de uma pessoa, nem de um governo, mas sim do reconhecimento de um país para que esse país possa recuperar a sua vida, possa respirar”, afirmou.

O Ministério das Relações Exteriores da Venezuela também divulgou uma carta do chanceler Yván Gil sobre o processo de reaproximação entre os dois países. No documento, o governo venezuelano declara que pretende avançar em uma nova etapa de diálogo.

Segundo a comunicação, Caracas reafirma a disposição de seguir “para uma nova etapa de diálogo construtivo, baseado no respeito mútuo, na igualdade soberana dos Estados e na cooperação entre nossos povos”.

Com o reconhecimento formal por parte de Washington e a retomada das relações diplomáticas, abre-se um novo cenário político nas relações entre Estados Unidos e Venezuela, com reflexos diretos nas disputas jurídicas e na representação internacional do Estado venezuelano.