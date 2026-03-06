Venezuela e EUA decidem restabelecer relações diplomáticas e consulares

247 - Os governos da Venezuela e dos Estados Unidos anunciaram a retomada das relações diplomáticas e consulares entre os dois países, marcando uma nova fase de diálogo político e cooperação bilateral. A decisão foi divulgada nesta quinta-feira (5) pelo governo venezuelano após contatos diplomáticos recentes com autoridades norte-americanas.

Segundo informações divulgadas pela Telesur, o anúncio foi formalizado em comunicado do Governo Bolivariano e pelo chanceler venezuelano, Yván Gil, que destacou a disposição de Caracas em avançar em um processo de entendimento com Washington.

De acordo com a carta divulgada pelo ministro das Relações Exteriores, a Venezuela “reafirma sua disposição de avançar para uma nova etapa de diálogo construtivo, baseado no respeito mútuo, na igualdade soberana dos Estados e na cooperação entre nossos povos”.

O governo venezuelano também ressaltou a expectativa de que o restabelecimento das relações fortaleça os laços entre as duas nações. “A Venezuela expressa sua confiança de que este processo contribuirá para fortalecer o entendimento e abrir oportunidades para uma relação positiva e mutuamente benéfica”, afirma o comunicado.

Caracas acrescentou ainda que o processo deverá favorecer diretamente a população do país. Segundo o texto oficial, as novas relações devem contribuir para o “bem-estar social e econômico do povo venezuelano”.

O governo também associou a reaproximação diplomática ao diálogo político interno no país, afirmando que o processo acompanha as conversas entre venezuelanos voltadas a fortalecer “a convivência, a paz e o entendimento nacional”.

Ruptura diplomática desde 2019

A retomada das relações ocorre após mais de seis anos de ruptura entre Caracas e Washington. O rompimento ocorreu em fevereiro de 2019, quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em seu primeiro mandato (2017-2021), declarou apoio ao opositor Juan Guaidó.

Na ocasião, a decisão aprofundou a crise diplomática entre os dois países e levou à suspensão das relações formais.

Agora, segundo o Departamento de Estado norte-americano, os Estados Unidos e as autoridades venezuelanas concordaram em restabelecer os canais diplomáticos e consulares. De acordo com Washington, a medida “facilitará nossos esforços conjuntos para promover a estabilidade, apoiar a recuperação econômica e avançar na reconciliação política na Venezuela”.

O relatório do Departamento de Estado acrescentou que as conversas recentes também se concentraram em “ajudar o povo venezuelano a avançar através de um processo gradual que crie as condições para uma transição pacífica para um governo eleito democraticamente”.

Visitas oficiais e cooperação energética

O restabelecimento das relações diplomáticas ocorreu no contexto de uma série de encontros bilaterais recentes. A reaproximação ganhou impulso com a visita a Caracas do secretário do Interior dos Estados Unidos, Doug Burgum, que participou de reuniões voltadas à assinatura de acordos no setor energético.

Cerca de três semanas antes, o secretário de Energia norte-americano, Christopher Wright, também esteve na capital venezuelana. Durante a visita, os dois países concordaram em avançar em projetos conjuntos nas áreas de petróleo, gás e geração de energia elétrica.

Declarações de Donald Trump

Ainda nesta quinta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou o momento das relações entre os dois países. Segundo ele, “a Venezuela se encontra em uma situação excelente”.

Trump também afirmou que “as novas autoridades venezuelanas têm realizado um trabalho fantástico com os Estados Unidos” e descreveu a presidente interina venezuelana, Delcy Rodríguez, como “uma pessoa maravilhosa”.

Referência histórica de Simón Bolívar

No comunicado oficial, o Governo Bolivariano também evocou as palavras do Libertador Simón Bolívar. O texto recorda que, em Angostura, no contexto do nascimento da nova República, Bolívar manifestou o desejo de estabelecer com o governo dos Estados Unidos “relações de amizade e boa compreensão”.

A retomada das relações diplomáticas entre Caracas e Washington busca retomar esse espírito de cooperação histórica e inaugurar uma nova etapa nas relações entre os dois países.