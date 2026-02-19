Alto comandante militar dos EUA é recebido por Delcy Rodríguez

247 - O comandante do Comando Sul dos Estados Unidos, general Francis L. Donovan, realizou uma visita surpresa à Venezuela nesta quarta-feira (18) para reuniões voltadas à cooperação em segurança. Ele esteve acompanhado do alto funcionário do Pentágono Joseph M. Humire, segundo autoridades norte-americanas, informa a Reuters..

Trata-se da primeira visita de uma delegação militar dos EUA ao país desde a o ataque militar e o sequestro do presidente venezuelano Nicolás Maduro por forças americanas em 3 de janeiro.

De acordo com o governo venezuelano, a comitiva se reuniu em Caracas com a presidente interina Delcy Rodríguez, o ministro da Defesa, Vladimir Padrino, e o ministro do Interior, Diosdado Cabello. Após o encontro, Caracas informou que as duas partes concordaram em cooperar no combate ao narcotráfico, ao terrorismo e à migração. Tanto Padrino quanto Cabello enfrentam acusações relacionadas ao tráfico de drogas nos Estados Unidos.

A agenda militar ocorre poucos dias depois da visita do secretário de Energia dos EUA, Chris Wright, também à capital venezuelana. Em conjunto, as duas viagens evidenciam a estratégia do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de utilizar instrumentos militares e energéticos para pressionar Caracas a promover reformas estruturais.

Washington declarou que administrará o setor petrolífero venezuelano por tempo indeterminado e mantém presença naval reforçada no Caribe. Na região, forças norte-americanas realizam operações contra embarcações acusadas sem provas de envolvimento com o tráfico de drogas e atuam com a Guarda Costeira na apreensão de petroleiros ligados à Venezuela.

O governo venezuelano, por sua vez, enfatizou a via diplomática como prioridade nas relações bilaterais. O ministro das Comunicações, Miguel Ángel Pérez, afirmou em publicação na rede social X que "o encontro reafirma que a diplomacia deve ser o mecanismo para resolver divergências e abordar questões de interesse bilateral e regional".

Autoridades venezuelanas colocaram ênfase na soberania nacional e na utilização da diplomacia como instrumento para manter o diálogo com os Estados Unidos, reforçando a importância de resolver divergências por meio de mecanismos diplomáticos. A agenda de cooperação pactuada na capital venezuelana é vista como um passo significativo para abordar desafios comuns e fortalecer os canais de comunicação entre as partes.

Em comunicado divulgado no X, o Comando Sul informou que Donovan e Humire participaram das negociações ao lado de Laura Farnsworth Dogu, nova encarregada de Negócios dos EUA na Venezuela. Segundo a nota, "as discussões se concentraram no ambiente de segurança, nas medidas para garantir a implementação do plano de três fases do presidente Donald Trump – particularmente a estabilização da Venezuela – e na importância da segurança compartilhada em todo o Hemisfério Ocidental".Em outra publicação, a embaixada dos Estados Unidos classificou o momento como histórico. Dogu afirmou que o dia representou um avanço para "promover o objetivo de uma Venezuela alinhada aos Estados Unidos".

A visita marca uma mudança significativa em um relacionamento que permaneceu tensionado por anos, especialmente durante os governos do ex-presidente Hugo Chávez e de Nicolás Maduro. Para Donovan, que assumiu o comando do Comando Sul em 5 de fevereiro, esta foi sua primeira viagem à América Latina no novo cargo. Antes disso, ele atuou como número dois do Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos, participando da coordenação de operações militares em diversas regiões do mundo.

A Venezuela detém as maiores reservas comprovadas de petróleo do planeta, fator que segue no centro das disputas estratégicas e diplomáticas envolvendo Washington e Caracas.