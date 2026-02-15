Em discurso na Conferência de Munique, Marco Rubio defende renovação da aliança ocidental e colonização do Sul Global

247 - Na Conferência de Segurança de Munique, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que é necessário reforçar os laços entre Washington e os países europeus em meio a desafios geopolíticos crescentes, segundo transcrição oficial publicada pelo Departamento de Estado dos EUA e reportagens internacionais sobre o evento.

Rubio falou em Munique sobre a necessidade de revitalizar a aliança transatlântica e superar o que chamou de declínio do “Ocidente”. Para ele, os Estados Unidos e a Europa compartilham uma herança comum que deve ser protegida e fortalecida em face de ameaças que vão desde a migração até políticas econômicas divergentes.

No cerne de seu discurso, Rubio descreveu o que considera fatores que enfraquecem a coesão ocidental e enfatizou a cultura, fé e história como fundamentos dessa união duradoura. “Enquanto estamos preparados, se necessário, para fazer isso sozinhos, nossa preferência é fazê-lo juntos com vocês, nossos amigos aqui na Europa”, declarou o secretário de Estado na conferência.

O discurso, recebido com aplausos de líderes europeus presentes, traz uma mensagem de reforço da parceria, mas também críticas às abordagens atuais de políticas públicas em ambos os lados do Atlântico. Rubio afirmou que o Ocidente não deve se resignar à ideia de declínio e defendeu “uma aliança revitalizada” que supere entraves como políticas comerciais que considera danosas e posturas que, em sua avaliação, fragilizam fronteiras e soberania nacionais.Rubio sustentou que os laços históricos, religiosos e culturais entre Estados Unidos e Europa são “os laços mais profundos que nações podem compartilhar”, ressaltando que essa herança deve servir de base para enfrentar desafios futuros.

A Conferência de Segurança de Munique, um dos principais fóruns globais de debate sobre defesa e geopolitica, reúne ministros, chefes de Estado e representantes de diversas nações para discutir temas centrais como segurança coletiva, confrontos regionais e a relação entre grandes potências.

Embora Rubio tenha buscado um tom mais conciliador do que o visto em discursos anteriores de representantes norte-americanos no fórum, suas declarações ainda refletem tensões subjacentes nas relações transatlânticas, especialmente em temas como política migratória, clima e papel das instituições multilaterais.

A participação do secretário de Estado americano ocorre em um momento de redefinição das prioridades dos Estados Unidos no cenário global, com foco na adaptação a um ambiente geopolítico que muitos analistas consideram em rápida transformação.

O jornalista e analista de geopolítica Ben Norton classificou o discurso de Marco Rubio como “insano”.

De acordo com Norton, “o império dos Estados Unidos quer que a Europa o ajude a recolonizar o Sul Global”.

Na rede X, Norton assinalou que “Rubio elogiou os colonialistas ocidentais por ‘estabelecerem novos continentes, construírem vastos impérios que se estendiam por todo o globo’”.

O analista destaca que Rubio reclamou da descolonização do Sul Global, retratando-a como um sinistro plano comunista. Sobre isto, Norton cita um eloquente trecho do discurso de Rubio: “Os grandes impérios ocidentais haviam entrado em declínio terminal, acelerado por revoluções comunistas sem Deus e por levantes anticoloniais que transformariam o mundo e cobririam vastas regiões do mapa com o martelo e a foice vermelhos nos anos que viriam”.

Ben Norton denuncia: “O secretário de Estado dos EUA insistiu que imperialistas norte-americanos e europeus deveriam se unir para reverter ‘o declínio gerenciado do Ocidente’, reviver ‘a era de domínio do Ocidente’ e ‘renovar a maior civilização da história humana’”. Isto é um chamado flagrante do império dos Estados Unidos para ressuscitar o colonialismo ocidental e recolonizar o Sul Global (que representa a Maioria Global). O que o império dos Estados Unidos fez com Gaza, Venezuela e atualmente Cuba é o que ele quer fazer com todo o Sul Global.”

