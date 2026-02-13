'O velho mundo desapareceu' e velhas lideranças devem se redefinir, declara Rubio

247 - O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que a ordem internacional passa por uma transformação acelerada e que as antigas estruturas de poder já não correspondem ao cenário atual. Em declaração a jornalistas na Base Conjunta Andrews, em Maryland, na quinta-feira (12), ele disse que “o velho mundo desapareceu” e defendeu que Washington e seus aliados redefinam seus papéis diante da nova realidade, segundo a RT Brasil.

As declarações ocorreram antes de sua viagem à Europa, onde participará da Conferência de Segurança de Munique. Rubio destacou que as mudanças geopolíticas em curso exigem uma reavaliação estratégica profunda por parte das principais lideranças internacionais.

“O mundo está mudando muito rápido diante dos nossos olhos. Francamente, o velho mundo desapareceu [...], vivemos em uma nova era em termos de geopolítica, e isso vai exigir que todos reexaminemos como é e qual vai ser o nosso papel”, declarou.

O secretário acrescentou que o governo dos Estados Unidos tem conduzido “muitas conversas privadas” com aliados para discutir os impactos dessa nova fase nas relações internacionais. Ele ressaltou a importância de manter o diálogo aberto e contínuo diante das transformações globais.

Sem antecipar o teor das mensagens que apresentará na Conferência de Segurança de Munique, Rubio afirmou esperar que os encontros com parceiros europeus contribuam para um entendimento comum e para a construção de um caminho conjunto frente aos desafios da nova era geopolítica.