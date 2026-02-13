247 - A representação diplomática do país asiático em Lima reagiu com dureza às declarações de autoridades norte-americanas sobre o empreendimento portuário, classificando-as como infundadas e prejudiciais ao debate público.

Em comunicado, a Embaixada da China no Peru afirmou que a parceria bilateral é guiada por respeito mútuo, igualdade e ganhos recíprocos, e que não admite acusações que sugiram perda de soberania ou interferência externa. A chancelaria ressaltou ainda que investimentos e cooperação em infraestrutura seguem regras locais e contratos transparentes, rebatendo a narrativa de que haveria riscos estratégicos associados ao projeto.

O estopim da controvérsia foi uma manifestação do Departamento de Estado dos Estados Unidos – Bureau de Assuntos do Hemisfério Ocidental, que, segundo a reportagem, difundiu alegações de que o financiamento estrangeiro poderia fragilizar a autonomia do país anfitrião. Para Pequim, a leitura distorce a natureza do acordo e ignora os mecanismos de governança e fiscalização previstos nas obras.

A resposta foi endossada pelo Ministério das Relações Exteriores da China. Em coletiva regular, o porta-voz Lin Jian declarou que o governo “se opõe e deplora” a disseminação de desinformação e reiterou que projetos no exterior devem ser avaliados por seus resultados econômicos e pela conformidade com as leis locais, não por disputas geopolíticas.

Como pano de fundo, a reportagem lembra que a nova rota logística já começou a operar, com embarcações completando travessias entre a costa do Pacífico sul e o Porto de Yangshan, na região de Xangai.

O episódio mais recente reforçou o tom do debate internacional sobre infraestrutura, comércio e influência, mas também colocou em evidência a defesa, por parte de Pequim, de que a cooperação deve ser julgada por critérios técnicos e benefícios concretos para as economias envolvidas.