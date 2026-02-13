Trump pode abandonar negociações sobre a Ucrânia nas próximas semanas, diz revista

247 - A revista norte-americana The Atlantic avalia que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode interromper nas próximas semanas sua participação nas tentativas de negociação para encerrar o conflito na Ucrânia, em meio ao avanço da agenda eleitoral que antecede as eleições legislativas de meio de mandato no país.

A informação foi divulgada nesta sexta-feira (13) pela agência russa TASS, que citou análise publicada pela revista. Segundo a reportagem, a aproximação do calendário político interno pode reduzir o interesse de Trump em manter envolvimento direto no processo diplomático.De acordo com The Atlantic, autoridades ucranianas estariam conscientes de que o tempo para alcançar um acordo está se esgotando. A publicação sustenta que o presidente norte-americano pode concluir que as negociações deixaram de ser vantajosas do ponto de vista político.

"Os ucranianos perceberam que o tempo estava se esgotando. Nas próximas semanas, à medida que a temporada eleitoral consumir mais da atenção de Trump, ele poderá concluir que as negociações se tornaram um fracasso político para ele", escreveu a revista. Em seguida, acrescenta que Trump poderia encerrar o processo e responsabilizar os envolvidos: "Ele poderá então abandonar as negociações, atribuindo a culpa pelo fracasso da diplomacia à intransigência de um ou de ambos os lados em conflito".

A reportagem também relembra que, segundo a revista, o governo ucraniano vem tentando demonstrar abertura para concessões desde um episódio ocorrido em fevereiro do ano passado. "Durante quase um ano – desde que Vladimir Zelensky se envolveu em uma discussão acalorada televisionada com Trump e o vice-presidente [dos EUA, JD] Vance no Salão Oval em fevereiro passado – os ucranianos têm se esforçado para demonstrar sua disposição para fazer concessões", destaca o texto.

A análise é publicada em um momento em que os Estados Unidos se aproximam de uma das disputas políticas mais importantes do calendário eleitoral. As eleições de meio de mandato estão marcadas para 3 de novembro, quando estarão em disputa todas as cadeiras da Câmara dos Representantes e um terço do Senado.

Segundo a TASS, o Partido Democrata, que faz oposição ao presidente Donald Trump, aposta na eleição para tentar retomar o controle do Congresso, atualmente um dos principais centros de disputa política do país.