Wang Yi e Marco Rubio se reúnem em Munique, diz Global Times

247 - O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, reuniu-se com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, em Munique, na sexta-feira (13). O encontro foi divulgado por veículos de comunicação chineses e ocorre em meio a um cenário internacional marcado por desafios diplomáticos e tensões geopolíticas.

Wang Yi é membro do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China e ocupa o cargo de ministro das Relações Exteriores. Já Marco Rubio exerce a função de secretário de Estado dos Estados Unidos, posição central na condução da política externa norte-americana.

A vice-ministra das Relações Exteriores da China, Hua Chunying, também estava presente na reunião.