Pentágono usou IA Claude em plano para sequestrar Nicolás Maduro, aponta WSJ

247 - O Departamento de Defesa dos Estados Unidos (Pentágono) teria utilizado o sistema de inteligência artificial Claude, desenvolvido pela empresa Anthropic, em uma operação militar voltada ao sequestro do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.

A informação foi divulgada neste sábado (14) pelo jornal norte-americano The Wall Street Journal, que atribui o relato a fontes ligadas ao caso.A notícia foi repercutida pela Sputnik Brasil, que publicou os detalhes e destacou que o episódio evidencia o avanço do uso de modelos de inteligência artificial em ações estratégicas e militares dentro do aparato de segurança dos Estados Unidos.

De acordo com o Wall Street Journal, o Claude teria sido empregado diretamente em uma operação planejada pelo Pentágono para sequestrar Maduro, demonstrando a crescente presença de ferramentas de IA em atividades sensíveis do setor militar. O jornal afirma: "O instrumento de inteligência artificial Claude, desenvolvido pela empresa Anthropic, foi empregado em uma operação militar norte-americana para capturar Nicolás Maduro, o que evidencia a crescente popularidade dos modelos de IA no Pentágono".

O episódio, segundo a reportagem, teria gerado tensões envolvendo as condições de uso impostas pela própria Anthropic. Isso porque a empresa mantém restrições explícitas para impedir que seu sistema seja aplicado em contextos relacionados a violência, armamentos ou vigilância.

Ainda conforme a publicação citada, essas limitações levaram o Pentágono a considerar o rompimento de um contrato estimado em US$ 200 milhões — cerca de R$ 1,14 bilhão — com a empresa Palantir, que funcionava como intermediária no acesso ao sistema de IA da Anthropic.

O caso reforça o debate sobre os limites éticos e operacionais da inteligência artificial no setor militar, especialmente diante da expansão acelerada dessas tecnologias dentro de estruturas de defesa e inteligência dos Estados Unidos.