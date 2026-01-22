Trump diz que EUA possuem ‘arma secreta’ usada no sequestro de Maduro

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou em entrevista à emissora NewsNation que o país dispõe de uma arma sônica secreta que teria sido empregada durante a operação militar que resultou no sequestro do presidente venezuelano Nicolás Maduro, em Caracas, no início de janeiro. A afirmação foi amplamente repercutida após relatos não verificados de que o dispositivo teria incapacitado forças venezuelanas com efeitos físicos graves, incluindo sangramento nasal e vômitos, segundo relatos citados por porta-voz da Casa Branca e mídia internacional.

De acordo com Trump, que conversou com a apresentadora Katie Pavlich, a tecnologia secreta é exclusiva dos Estados Unidos e faz parte de capacidades militares “que ninguém mais tem”. A declaração foi feita em meio a especulações sobre o papel de armamentos avançados na operação que culminou na detenção de Maduro e sua transferência para os Estados Unidos.

Na entrevista, Trump foi questionado sobre se os cidadãos americanos deveriam temer esse tipo de tecnologia. “Bem, sim”, respondeu ele, ressaltando o caráter singular do armamento. “Nós temos armas que ninguém mais conhece”, afirmou o presidente dos Estados Unidos, sem entrar em detalhes técnicos sobre o funcionamento ou a natureza exata do dispositivo.

Relatos que circulam na imprensa internacional apontam que a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, compartilhou um testemunho não verificado de um suposto guarda venezuelano que teria sentido efeitos intensos após o uso do equipamento. “Foi como uma onda sonora muito intensa… de repente, senti como se minha cabeça estivesse explodindo por dentro”, disse a fonte anônima citada em reportagens, que também descreveu dificuldades físicas após o suposto ataque.

Apesar das alegações dramáticas, não há confirmação independente sobre a existência ou uso efetivo de uma arma sônica na operação, e autoridades militares americanas não divulgaram informações oficiais que corroborem os relatos sensoriais atribuídos ao armamento. Analistas apontam que as narrativas em torno da tecnologia misturam informação não verificada com especulações sobre capacidades de energia dirigida ou sistemas acústicos avançados.