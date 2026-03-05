Secretário dos EUA diz que Venezuela protegerá mineradoras e aumentará produção de petróleo

Reuters - O secretário do Interior dos Estados Unidos, Doug Burgum, afirmou que uma nova lei de mineração na Venezuela criará oportunidades para empresas, que as licenças para operar estão prestes a ser concedidas e que o governo interino de Delcy Rodríguez prometeu garantir sua segurança, demonstrando otimismo ao final de uma visita de dois dias.

Burgum, que também chefia o Conselho Nacional de Domínio Energético dos EUA, elogiou os esforços de Rodríguez para abrir o país sul-americano ao investimento estrangeiro em petróleo e minerais, ecoando os elogios do presidente dos EUA, Donald Trump.

Apesar de ter reservas maciças de minerais, desde ouro até minério de ferro, bauxita e coltan, a produção da Venezuela está em uma fração da capacidade, pois as fábricas precisam urgentemente de grandes reparos e investimentos para expansões e atualizações. O principal conglomerado do país, CVG, continua sem dinheiro e sob sanções dos EUA, assim como a empresa estatal de mineração Minerven.

Após as nacionalizações realizadas pelo falecido presidente Hugo Chávez, o investimento estrangeiro tem sido mínimo na última década. Alguns especialistas agora veem espaço para uma recuperação imediata das exportações, especialmente de ouro, mas alertam que são necessários investimentos maciços —— ainda maiores do que os da indústria petrolífera ——, juntamente com novos esforços de exploração.

Burgum trouxe mais de duas dezenas de empresas de mineração e minerais com ele na visita, disse ele, e se reuniu nesta quinta-feira em Caracas com grandes empresas estrangeiras de petróleo e gás, bem como com chefes de grandes empresas e bancos venezuelanos.

Questionado sobre questões de corrupção e segurança —— incluindo grupos armados que participam de mineração ilegal em algumas regiões —— Burgum disse que as empresas interessadas em entrar ou retornar à Venezuela têm histórico comprovado de integridade, e a nova lei será uma oportunidade para elas criarem empregos.

“Acho que você verá este governo muito preocupado em fornecer o tipo certo de segurança. Ouvimos garantias na reunião de hoje e ontem de que, se as empresas quiserem chegar a essas áreas, fazer a devida diligência, pensar em reabrir minas, talvez até mesmo voltar às minas que elas mesmas operavam há 15 ou 20 anos, este governo garantirá sua segurança”, disse Burgum.

Em breve, haverá um conjunto de licenças gerais para a indústria de mineração, permitindo que ela opere apesar das sanções, semelhantes a algumas já emitidas para produtores de petróleo, acrescentou Burgum.

O secretário também disse ter certeza de que a Venezuela excederá suas metas de produção de petróleo para este ano, acrescentando que a Chevron, que manteve uma licença especial para operar na Venezuela apesar das sanções, disse em uma reunião no início do dia que havia atingido uma produção recorde em seu projeto no país na quarta-feira.

(Por Sarah Kinosian, Vivian Sequera, Mayela Armas, Marianna Parraga em Houston e Julia Symmes Cobb)