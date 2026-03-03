EUA aumentam pressão sobre Venezuela com ameaça de indiciar Delcy Rodríguez, diz Reuters

Reuters - O governo Trump está discretamente preparando um processo judicial contra a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, incluindo a elaboração de uma acusação criminal, uma das várias ferramentas que está usando para fortalecer sua influência sobre Caracas, de acordo com quatro pessoas familiarizadas com o assunto.

Promotores federais reuniram possíveis acusações de corrupção e lavagem de dinheiro e comunicaram a Rodríguez que ela corre o risco de ser processada, a menos que continue a cumprir as exigências de Trump após a destituição do ex-líder venezuelano Nicolás Maduro pelos EUA em janeiro, disseram as fontes.

A Reuters não viu as acusações por escrito que estão sendo preparadas contra Rodríguez, mas conversou com quatro pessoas informadas sobre o assunto. A agência de notícias é a primeira a relatar o esforço para elaborar a acusação preliminar contra Delcy Rodríguez por suposta lavagem de dinheiro e corrupção, que, segundo as fontes, foi comunicada verbalmente a ela.

O gabinete do procurador federal em Miami está preparando o esboço das acusações, disseram as pessoas, acrescentando que o documento vem evoluindo nos últimos dois meses. A investigação se concentra no suposto envolvimento de Rodríguez na lavagem de fundos da empresa estatal de petróleo da Venezuela, PDVSA, disseram três das fontes, e abrange atividades entre 2021 e 2025, disseram duas das fontes.

O Departamento de Justiça se recusou a comentar a notícia. Após a publicação de um resumo da reportagem no podcast matinal Reuters World News, o vice-procurador-geral Todd Blanche escreveu no X: “Completamente FALSO da @reuters. Não sei como notícias falsas como essa chegam a ser publicadas”.

Em comunicado, a Reuters afirmou: “Mantemos nossa reportagem de que o Departamento de Justiça está preparando uma acusação contra Delcy Rodríguez, a nova presidente da Venezuela”.

A Casa Branca e o Departamento de Estado dos EUA não responderam às perguntas da Reuters sobre esta notícia.

Além da acusação preliminar, autoridades norte-americanas apresentaram a Rodríguez uma lista de pelo menos sete ex-autoridades do partido, associadas e seus familiares que querem que ela prenda ou mantenha sob custódia da Venezuela para uma possível extradição, disseram quatro fontes. Isso foi noticiado pela primeira vez pelo jornal espanhol ABC.

Rodríguez enfrenta essa ameaça apenas dois meses depois de assumir o poder, após uma operação relâmpago das forças especiais dos EUA que capturaram Maduro e levaram o líder autoritário para Nova York para ser julgado por narcoterrorismo e tráfico de cocaína. Maduro se declarou inocente e está detido em Nova York aguardando julgamento.

Em público, Trump elogiou Rodríguez por cooperar com os EUA e saudou a Venezuela como “nossa nova amiga e parceira” em seu discurso anual sobre o Estado da União.

Mas a acusação preliminar é mais uma moeda de troca que os Estados Unidos adicionaram em sua tentativa de obrigar membros do governo venezuelano, antes leais a Maduro, a cumprir seus desejos.

O Ministério das Comunicações da Venezuela, que lida com todas as perguntas da imprensa para o governo, não respondeu a uma lista detalhada de perguntas sobre as possíveis acusações que estão sendo elaboradas contra Delcy Rodríguez.

A elaboração de uma acusação não indica necessariamente que um caso será apresentado por um promotor a um grande júri, que então teria que determinar se há causa provável para acreditar que Rodríguez cometeu um crime. Os grandes júris se reúnem em segredo, e a Reuters não conseguiu determinar se os promotores começaram a apresentar qualquer evidência contra Rodríguez a um grande júri.

Desde a captura de Maduro e sua esposa, Cilia Flores, em 3 de janeiro, Trump tem contado com Rodríguez, ex-vice-presidente de Maduro, de 56 anos, para garantir a estabilidade na Venezuela, enquanto prioriza o acesso das empresas norte-americanas às reservas de petróleo do país membro da Opep.

Flores também se declarou inocente das acusações federais, incluindo tráfico de drogas.

Outros membros do governo de Rodríguez que já foram indiciados nos Estados Unidos incluem seu ministro do Interior linha-dura, Diosdado Cabello, e o ministro da Defesa, Vladimir Padrino, que, junto com Rodríguez, são membros de longa data do Partido Socialista Unido da Venezuela, ou PSUV, fundado pelo falecido Hugo Chávez. Cabello e Padrino, ambos ainda no poder na Venezuela pós-Maduro, negaram consistentemente qualquer irregularidade.

Muitas das pessoas que os EUA querem que Rodríguez prenda ou mantenha detidas já têm acusações nos Estados Unidos por lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e outros crimes, de acordo com quatro fontes familiarizadas com o assunto.

Laura Dogu, a recém-nomeada enviada dos EUA à Venezuela, apresentou o pedido a Rodríguez, disseram as fontes à Reuters.

Entre os nomes de destaque apresentados a Rodríguez está Alex Saab, 54, que ganhou proeminência como aliado próximo de Maduro e se tornou um dos operadores financeiros mais influentes do movimento chavista, segundo quatro fontes.

Após um aviso da Interpol solicitado pelos Estados Unidos, Saab foi preso anteriormente pelas autoridades locais em Cabo Verde em 2020, enquanto viajava para o Irã em uma missão oficial para o governo Maduro. Extraditado para os Estados Unidos, ele enfrentou acusações de suborno e lavagem de dinheiro por supostamente desviar US$350 milhões de um esquema corrupto de construção de moradias na Venezuela através do sistema financeiro norte-americano, antes de ser libertado em 2023 pelo governo Biden em uma troca de prisioneiros.

A Reuters informou que Saab foi preso no início de fevereiro e duas fontes afirmaram que ele continua detido pelo serviço de inteligência venezuelano Sebin. Os EUA têm uma nova acusação sigilosa de lavagem de dinheiro contra Saab, disseram duas das fontes, mas seu status não é conhecido.

Se extraditado, Saab poderia fornecer informações às autoridades norte-americanas que poderiam reforçar o processo criminal contra Maduro, de acordo com uma fonte informada sobre o caso.

Não está claro se Saab, um colombiano que recebeu a cidadania venezuelana de Maduro, será extraditado para os Estados Unidos. A lei venezuelana proíbe a extradição de cidadãos venezuelanos, o que representa um obstáculo para várias pessoas procuradas por Washington.

O advogado de Saab nos Estados Unidos, Neil M. Schuster, não respondeu a perguntas detalhadas sobre se Saab foi detido, quaisquer acusações que ele possa estar enfrentando ou se ele ofereceu qualquer depoimento sobre Maduro durante sua detenção anterior nos Estados Unidos.

Outros nomes na lista incluem o magnata da mídia Raul Gorrín, que também foi detido pelo Sebin na Venezuela no mês passado, de acordo com três fontes familiarizadas com o assunto.

Gorrín enfrenta várias acusações federais nos EUA, principalmente relacionadas a suborno, lavagem de dinheiro e corrupção envolvendo a empresa estatal de petróleo da Venezuela, PDVSA.

Gorrín não respondeu a emails e mensagens de texto solicitando comentários, nem sua empresa de mídia Globovisión.

Howard Srebnick, advogado de Miami que já representou Gorrín, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.