Arce abre Casas de la Memoria para relembrar crimes do golpe na Bolívia

Granma, com 247 - O presidente Luis Arce (MAS) anunciou neste sábado, 21, a abertura das Casas de la Memoria na Bolívia com o propósito de lembrar os massacres e graves violações dos direitos humanos ocorridos durante a ditadura presidida por Jeanine Áñez, que assumiu após o golpe cívico-militar contra Evo Morales 2019.

Atualmente, Áñez está presa preventivamente para ser julgada sobre os crimes que cometeu com o golpe. Ela é acusada de genocídio, lesões graves e leves e lesões seguidas de morte, em massacres.

A Telesur informou que o presidente, em ato público, comparou o golpe de estado de 1971, do então coronel Hugo Banzer, com o ocorrido em 2019. Ambos tinham um objetivo semelhante: apropriar-se dos recursos naturais e abastecer seus bolsos com a fome do povo, disse ele.

Tampoco hay que olvidar que el objetivo de las dictaduras es la apropiación de nuestros recursos naturales. En el golpe de 2019 la derecha demostró que lo único que le interesa es llenarse los bolsillos con el hambre del pueblo. Por eso decidimos ser militantes de izquierda. pic.twitter.com/Sw3C5qJX1o — Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) August 21, 2021

'Golpe não pode cair no esquecimento'

Arce exortou o povo a impedir o esquecimento, sempre lembrando dos objetivos da ditadura, apoiada pela direita no país.

Pdte. Luis Arce anunció creación de "Casas de la Memoria" para dejar testimonio sobre las dictaduras. Hoy se recuerdan 50 años del golpe de Estado del Cnl. Hugo Banzer: 468 muertos, 3.059 detenidos, 1.922 confinados y exiliados y masacres de Tolata y Epizana:

Acrescentou que, por isso, as Casas da Memória serão instaladas não só em La Paz, a capital boliviana, mas em outras partes do país andino, onde servirão para divulgar as lutas pela democracia.

Também expressou seu desejo de que a Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz volte a ser uma trincheira para resistir e derrotar o golpismo da direita, como era na época das ditaduras militares.

'Enfrentar os golpistas'

No início do mês, Arce, em declaração na Assembleia Legislativa, afirmou que os golpistas de 2019, que derrubaram o governo eleito de Evo Morales (MAS), precisam ser sancionados e que não descansará até atingir seu objetivo. Segundo ele, é preciso punir também os “cúmplices internacionais”.

Como o empresário bilionário Elon Musk, dono da Tesla, admitiu, os norte-americanos promoveram o golpe de Estado contra o governo. Um dos interesses da Tesla, por exemplo, era desnacionalizar o lítio boliviano. Após o golpe, o governo da direita sinalizou abrir as portas da exploração do lítio para a Tesla.

Mais de 50% dos depósitos de lítio globais se encontram no ‘Triângulo do Lítio’ - com fontes do material concentradas na Argentina, Bolívia e Chile. Os desertos montanhosos da Bolívia - o Salar de Uyuni – têm de longe as maiores reservas conhecidas.

Segundo Arce, houve uma conspiração de governos de direita contra Morales, como os de Lenín Moreno do Equador (2017-2021) e de Mauricio Macri (2015-2019) da Argentina, que enviaram armas para os golpistas.

Além disso, considera que a delegação da União Europeia (UE) em La Paz, a Igreja Católica e os ex-presidentes de direita Carlos Mesa (2003-2005) e Jorge Quiroga (2001-2002) fizeram parte da conspiração.

"Não cansaremos, no âmbito de nossos poderes, de exigir o processo e punição dos autores do golpe de Estado", disse Arce.

Todos aqueles que promoveram a derrubada de Morales "devem responder à justiça pelos atos ilegais, ilegítimos e violentos que perpetraram contra o povo, a democracia e a constituição política do Estado".

Chefe do governo golpista que assumiu o poder após Evo, Jeanine Áñez está presa desde março e é investigada no âmbito de um processo criminal, assim como vários de seus ministros e ex-chefes militares e policiais. As forças de segurança participaram ativamente do golpe contra o governo do MAS.

'Golpe queria destruir o país'

Arce deixou claro que quem esteve por trás do governo golpista “só esperava sair após deixar o país sem recursos, sem saúde, sem educação, sem instituições culturais, sem governo, na incerteza, sem direitos humanos ou liberdade de expressão, como em todas as ditaduras da nossa história”.

“Eles sempre querem impor com violência o que não conseguem democraticamente nas urnas”, disse ele, ao dizer que o golpe foi preparado vários meses antes, quando líderes da oposição fizeram apelos para ignorar os resultados eleitorais e ameaçaram desobediência civil.

“A direita rompeu nossa ordem constitucional com o único objetivo de agredir o Estado”, argumentou.

“Memória, verdade e justiça, esse é o mandato do povo que recebemos em outubro do ano passado”, acrescentou, referindo-se a este assunto e à vitória do MAS nas eleições de 2020, nas quais foi eleito.

'Mobilização popular derrotou o golpe'

“Esta eleição histórica não teria sido possível sem o bloqueio de estradas nacionais e a greve geral declarada pela Central Obrera Boliviana (COB) e o Pacto de Unidade em agosto do mesmo ano”, afirmou nas redes sociais o presidente da Bolívia.

“Sem a luta, a resistência e a mobilização, a democracia não teria se recuperado e o governo de fato [golpista] teria continuado no desejo de se estender ao poder, usando a pandemia como pretexto para continuar violando direitos”, alegou, lembrando que a pandemia foi utilizada pela direita para adiar as eleições no país, ameaçando não realizar o pleito em 2020.

