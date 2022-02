Boric condena "invasão" russa à Ucrânia e "uso ilegítimo da força"

O presidente eleito do Chile disse, via Twitter, que "a Rússia optou pela guerra como meio para resolver conflitos" edit

247 - O presidente eleito do Chile, Gabriel Boric Font, condenou o que classificou como "invasão" russa à Ucrânia. "A Rússia optou pela guerra como meio para resolver conflitos", disse o deputado.

O ex-líder estudantil, da coalizão de esquerda Apruebo Dignidad, afirmou, via Twitter, que a ação militar russa é uma "violação da soberania" ucraniana, e constitui "uso ilegítimo da força".

"Nossa solidariedade estará com as vítimas e nossos humildes esforços com a paz", escreveu.

A futura chanceler chilena, Antonia Urrejola Noguera, ex-presidenta da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, fez, via Twitter, um apelo à "comunidade internacional" para "atuar com rapidez" e "retomar o diálogo diplomático".

Nesta quinta-feira, 24, aeroportos, bases militares e cidades ucranianas, incluindo a capital, Kiev, foram atingidos por ataques aéreos, na tentativa russa de inviabilizar uma resposta militar ucraniana.

O presidente russo, Vladimir Putin, expressou intenção de iniciar discussões com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que tenham como foco a obtenção da garantia de neutralidade militar do território ucraniano.

Rusia ha optado por la guerra como medio para resolver conflictos. Desde Chile condenamos la invasión a Ucrania, la violación de su soberanía y el uso ilegitimo de la fuerza. Nuestra solidaridad estará con las víctimas y nuestros humildes esfuerzos con la paz. — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) February 24, 2022

Hacemos un llamado a la comunidad internacional a actuar con rapidez para retomar el dialogo diplomático. https://t.co/zBNsHWxRHR — Antonia Urrejola (@totonia68) February 24, 2022

