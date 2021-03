Lula celebra os dez anos do 247 e diz que o Brasil só será livre quando tiver uma imprensa plenamente democrática

247 – "Hoje é um dia muito especial, para quem ama a democracia e para quem acredita que um país será totalmente livre quando a gente tiver uma imprensa totalmente democrática", disse o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em vídeo sobre os dez anos do Brasil 247, completados neste dia 13 de março de 2021. Lançado neste dia, há exatos dez anos, o 247 nasceu num ambiente de forte otimismo no Brasil, logo após o segundo mandato do ex-presidente. Enfrentou o golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff e segue lutando por uma democracia plena e verdadeira em nosso país.

Na mensagem, o ex-presidente também exaltou o papel dos assinantes solidários, que garantem a existência e a independência do 247 num ambiente em que a mídia brasileira foi capturada por grandes interesses econômicos e financeiros. "Para a gente ver a importância do 247, peço a você que fechasse os olhos por 10 segundos e imaginasse um Brasil sem o 247. Você descobriria que muitas notícias não chegariam a você", disse ele, que cumprimentou todos os assinantes do 247 e pediu aos que ainda não apoiam que também se tornem assinantes.

Criado pelo jornalista Leonardo Attuch, o 247 reuniu em sua equipe alguns dos maiores nomes do jornalismo brasileiro em sua equipe , montou um time de grandes apresentadores na TV 247 e também o conselho editorial mais qualificado do Brasil, com alguns dos maiores intelectuais brasileiros. A missão do veículo é “empoderar o público por meio da informação e do conhecimento e promover a defesa intransigente de uma democracia plena”.

No 247, o modelo de apoio é o de assinaturas solidárias , em que leitores e telespectadores podem doar regularmente qualquer valor, com a finalidade de que o conteúdo seja aberto para todos, uma vez que a informação é um direito universal – e não um privilégio. Recentemente, o 247 foi também o primeiro veículo de comunicação do Brasil ao lançar as assinaturas por Pix . Confira aqui todas as modalidades de apoio e também o vídeo do ex-presidente Lula:

