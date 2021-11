Black Friday 2021: Procon-SP lista 92 sites para você evitar fazer compras

Apoie o 247

Por Giovanna Sutto, do Infomoney - A Black Friday 2021 se aproxima: no dia 26 de novembro teremos a 11ª edição no Brasil e os consumidores já estão se preparando para as compras deste ano. Em 2020, diante da chegada da pandemia e boom no e-commerce, houve um aumento de 41% no faturamento de vendas online, segundo dados da consultoria Ebit Nielsen. A data movimentou cerca de R$ 7,72 bilhões no último ano, incluindo a CyberMonday.

Para este ano, a expectativa é positiva: 64% dos brasileiros têm intenção de comprar no evento, segundo pesquisa encomendada pelo Google à consultoria Ipsos.

Porém, não é novidade que os cibercriminosos também esperam a data para aproveitar o grande volume de circulação na web para fazer vítimas através de sites, páginas e e-mails falsos. Os golpes são diversos, como sites que vendem produtos que não existem, além de fraudes que envolvem a captura de informações pessoais e o roubo dados de cartão de crédito.

Na tentativa de mitigar esses problemas, o Procon-SP mantém uma lista atualizada de sites que devem ser evitados. A tabela atual conta com 92 sites que, de acordo com o órgão, tiveram reclamações de consumidores registrada, foram notificados, mas não responderam ou não foram encontrados. Alguns sites já estão fora do ar, porém, outros ainda estão funcionando.

O documento tem o registro da URL da página e outras informações como o nome da empresa, CNPJ – caso o administrador seja pessoa jurídica – e CPF para pessoa física.

Confira aqui a relação de todos os sites que estão no ar.

