Black Friday 2021 será a primeira a ter o pix como forma de pagamento

Zoom Comunicação - A edição desta Black Friday será a primeira com a possibilidade de pagamento via pix. O sistema instantâneo do Banco Central (BC) ganha uma nova funcionalidade. A opção começou no último dia 16, como um Mecanismo Especial de Devolução. O pix facilita muito as transações financeiras, ao possibilitar um processo sem nenhum custo. Entretanto, os especialistas alertam para os cuidados com o uso, afinal, as transferências são instantâneas. Agora, durante a promoção da Black Friday, quais são os cuidados necessários para evitar cair em golpes nas compras on-line?

Nesta época, é muito comum criminosos se aproveitarem da boa-fé dos consumidores para aplicar golpes com falsas promoções e sites suspeitos. As quadrilhas usam até o whatsapp e uma enorme quantidade de contas no Instagram e Facebook com ofertas mentirosas de produtos e serviços. Os golpes eventuais ou falhas no sistema operacional obrigam as instituições envolvidas a estabelecerem procedimentos bilaterais para a devolução do dinheiro. Os especialistas observam que, anteriormente, a situação dificultava o sistema e ainda aumentava o tempo necessário para a análise e solução do caso. Agora, com o Mecanismo Especial de Devolução, as regras e os procedimentos são padronizados.

A verdade é que a Black Friday é um movimento de grande importância para a economia neste fim de ano. A recomendação é verificar, cuidadosamente, o endereço dos sites para garantir a segurança, sendo, necessário, desconfiar de promoções com preços muito menores e não usar computadores de terceiros para as compras.

