Especialista em cibersegurança dá dicas para não cair em golpes nessa Black Friday

Você sabia que 30% de todas as vendas no varejo ocorrem entre a Black Friday e o dia de Natal? E como a Black Friday é essa semana e as compras on-line estão cada vez mais populares, Vitor Gasparini, especialista da Trend Micro, empresa líder mundial em soluções de cibersegurança, ensina algumas dicas para os consumidores não serem vítimas de golpes na temporada de compras do final do ano.



Um dos pontos mais importantes, segundo Gasparini, é conhecer um pouco das artimanhas utilizadas pelos cibercriminosos. O phishing é a preferida deles e consiste no lançamento de uma isca para roubar dados e informações do consumidor e até para extorquir a vítima ou seus contatos. Essa isca pode ser enviada num e-mail, em mensagem de texto via celular, estar num perfil falso montado na rede social ou numa página fake de e-commerce, que até parece daquela marca que você costuma comprar sempre.



Os sites seguros, segundo o especialista, além do cadeado têm o endereço iniciado por “https”, o que significa que possuem certificação digital e oferecem todas as garantias aos consumidores. O ideal, ao se deparar com alguma promoção que desperte interesse, é pesquisar a loja nos mecanismos de busca para verificar se ela realmente existe e analisar a forma como o endereço é descrito. “Busque o cadastro da empresa pelo CNPJ, cheque a URL do site e se decidir pagar com boleto, analise o remetente para ter certeza de que o documento realmente veio da loja que você está comprando”, recomenda o consultor.



Confira, abaixo, as principais características dos sites falsificados:

Oferecem uma grande variedade de produtos para atrair compradores;

Apresentam preços muito abaixo dos praticados no mercado;

Costumam usar domínios (URLs) de nível superior como .TOP e .SHOP (.COM também é comum);

Usam logotipos e imagens roubadas de sites reais;

Geralmente apresentam erros gramaticais e inconsistências nas declarações;

Os botões de mídia social não funcionam ou direcionam para contas que não existem ou foram excluídas;

Utilizam a engenharia social para atrair o consumidor e capturar seus dados ou obter vantagem financeira.

Alguns dos principais cuidados recomendados pelo especialista da Trend Micro para realizar suas compras de forma segura:

Não use redes de wi-fi públicas para realizar compras on-line;

Evite salvar seus dados pessoais e financeiros em lojas virtuais;

Dê preferência ao uso de desktop para realizar suas compras;

Mantenha o antivírus sempre atualizado;

Utilize senhas fortes (maiúscula, minúscula, carácter especial e números não sequenciais) e sem padrão pré-determinado para cada e-commerce; e nunca reaproveite a senha usada para acessar seu e-mail;

Fuja de cupons promocionais: eles são outro tipo comum de isca preparada pelos criminosos.

“Desconfie de tudo, analise cada mensagem que você recebe, e não clique em qualquer link que passa na sua timeline ou chega no seu e-mail”, aconselha o consultor da Trend Micro. “Também é preciso atenção em anúncios publicados nas redes sociais, principalmente em promoções com preços muito abaixo do mercado”, alerta Vitor Gasparini.

