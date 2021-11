Via cancela campanha publicitária da Black Friday na Casas Bahia com Marília Mendonça

Apoie o 247

Infomoney - A Via (VIIA3) suspendeu na última sexta (5) a campanha publicitária da Black Friday da marca Casas Bahia com a cantora Marília Mendonça. A artista morreu em um acidente aéreo em Caratinga (MG), aos 26 anos, quando estava a caminho de um show na região.

A decisão da varejista foi informada em nota publicada no LinkedIn pelo CEO da companhia, Roberto Fulcherberguer. “A Via recebe com perplexidade e profunda tristeza a notícia do falecimento da cantora Marília Mendonça, estrela da campanha de Black Friday da Casas Bahia”, diz o comunicado.

“A empresa solidariza-se com a família da artista, uma das mais importantes e queridas da nova geração brasileira, e com os familiares das demais vítimas do acidente. E informa que, em respeito, deixou de veicular os comerciais da campanha”, completou.

Em outra rede social, no Instagram, a Casas Bahia alterou sua imagem de perfil para um símbolo de luto e fez uma postagem na qual diz que “perdemos uma grande artista, cantora e personalidade brasileira, uma das mais importantes e queridas da nova geração”.

A empresa completa a nota dizendo que a Casas Bahia e o Brasil estão em luto. Veja as postagens abaixo.

