10 perguntas para Bolsonaro

Bolsonaro quer voltar a conversar com a imprensa, e já anunciam que na semana que vem, a dois dias do Natal, receberá jornalistas do portal Metrópoles. A entrevista foi autorizada por Alexandre de Moraes.

Abaixo, uma lista com 10 perguntas simples, diretas, com alguns desdobramentos. Perguntas que seriam feitas pelo estagiário da Gazeta de Alegrete, para que a entrevista não se seja uma conversa de compadres:

1. Seus filhos e pessoas do seu entorno dizem que, mesmo estando doente, o senhor poderia, se fosse anistiado, enfrentar Lula em 2026. Mas também dizem que o senhor está muito mal. O senhor pode ser presidente, ou pode morrer amanhã, como disse o senador Hamilton Mourão?

2. Tarcísio de Freitas nunca pediu para visitá-lo. Por impulso dos afetos e da fidelidade, já deveria ter aparecido aqui. Mas, por cálculo político, vacila. Tarcísio é o seu vacilão preferido? O senhor confiaria em Tarcísio, se Flávio desistisse da pré-candidatura?

3. Tarcísio tem condições de levar adiante seu legado, ou o senhor teme, como Eduardo já disse, que Tarcísio o abandone e seja o candidato da velha direita e do sistema?

4. O senhor suportaria assistir de longe, de dentro da cadeia, a uma eventual campanha de Michelle Bolsonaro à presidência?

5. Eduardo está desde março nos Estados Unidos. Não conseguiu nada do que pretendia até agora que favoreça o senhor, a família e a extrema direita. Eduardo não se submete mais ao seu comando?

6. O senhor se juntou a militares da elite das Forças Armadas para a tentativa de golpe. O senhor foi puxado ou puxou os militares para o golpe? Os militares foram incompetentes?

7. Há uma sensação generalizada de que o senhor foi abandonado pelos que ganharam projeção política e mandatos desfrutando do seu prestígio. Quem são os grandes traidores?

8. O senhor compraria uma Bíblia usada de Valdemar Costa Neto, Ciro Nogueira, Gilberto Kassab e Silas Malafaia?

9. Em quem o senhor confia? Ainda confia em Deus, que permitiu sua derrota na eleição e o fracasso do golpe e não impediu que o senhor se transformasse em presidiário? O senhor está sob provação?

10. O bolsonarismo pode sobreviver com Bolsonaro preso?

(Acrescente outras perguntas a gosto)