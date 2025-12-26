A equipe médica bolsonarista de Bolsonaro

Antes, os médicos que atenderam o ex-presidente falavam que era impossível mencionar um tempo de recuperação de Bolsonaro. Que foi operado no dia de Natal! Agora, sabemos de mais esta: “Recomendação de prisão domiciliar para Bolsonaro deve ser avaliada passo a passo”!

“A equipe médica que acompanha o ex-presidente Jair Bolsonaro não negou, nesta quinta-feira (25), a possibilidade de recomendar prisão domiciliar para ele terminar a recuperação no pós-operatório. Ao ser questionado sobre o assunto, o médico Cláudio Birolini respondeu: “Vamos avaliar”.

Mas quem é essa maravilhosa equipe médica?

Um deles, Brasil Ramos Caiado, médico cardiologista de Bolsonaro, é primo do governador Ronaldo Caiado. E não só, claro. Ninguém tem culpa de cair o nascimento em determinada família. Mas o médico declarou em 2018: “Tenho muitos primos, parentes, que são proprietários rurais, assim como eu mesmo. No campo da medicina e da política a gente tem uma tradição de mais de um século”. Tradição, Família e Propriedade, amigos.

O outro, o grande cirurgião Cláudio Birolini, é médico pessoal de Bolsonaro. Muito bem. Equipe médica escolhida conforme a conveniência política, ideológica, sem dúvida. Está certo, é um direito: fascistas têm que ser cuidado por seus assemelhados. Mas daí ao avanço de medidas jurídicas que estão na competência do Ministro Alexandre de Moraes, ah, ultrapassaram o limite, não? Usam de recurso fora do tribunal para amenizar a justa penalidade para um crime.

Olhem mais. Luciana de Almeida Costa Tokarski, pessoa da equipe, foi Deputada Federal pelo PRONA, partido associado à extrema-direita. E vice-prefeita de Barretos, de 2013 a 2016, na gestão do Prefeito Guilherme Henrique de Ávila. Na época, Luciana era filiada ao PR, depois PL, o Partido Liberal, base de apoio parlamentar a Bolsonaro. Guilherme Henrique de Ávila, por sua vez, em 2023 seria condenado em processo de corrupção. A determinação judicial veio de processo de 2020 que investigava o envolvimento de servidores e de outras pessoas ligadas à administração de Ávila em um esquema de fraude de holerites.

O outro ativo participante da equipe médica é Leandro Santini Echenique. Olhem por favor isto: Leandro Santini Echenique é um médico que tem estado envolvido em questões médicas e legais relacionadas a Bolsonaro há tempo. Pesquisa rápida aponta que em setembro de 2020, ele assinava o diagnóstico "O Excelentíssimo Presidente da República Jair Bolsonaro segue com ótima evolução clínica e sem complicações cirúrgicas. Não apresenta sangramentos e está afebril. Foi retirada a sonda vesical para que ele urine espontaneamente. O paciente está recebendo hidratação oral e caminhando fora do quarto". Cinco anos depois, isto: “segundo o Boletim Médico apresentado ao STF, Jair Bolsonaro apresentou nesta tarde mal-estar, pré-síncope que é uma sensação de desmaio, vômitos e queda de pressão. O documento encaminhado ao STF foi assinado pelo médico Leandro Santini Echenique”.

Trata-se de constante acompanhamento, ao primeiro chamado. É claro que isso não dá ao Dr. Leandro uma carteira de comprometimento com a direita, o que, na elite médica do Brasil, não seria uma novidade. Lembram da recepção aos médicos cubanos? No entanto, não podemos deixar de notar: pelas declarações recentes e histórico, é mais que uma equipe médica, é uma grande família de direita.

Conta a história que certo dia um sapateiro criticou um quadro de pintor grego, que teria desenhado mal uma sandália. Então o pintor corrigiu o erro. Mas no outro dia, o sapateiro ao ver o conserto, ficou cheio de si e começou a criticar o braço, a perna, a cabeça da figura pintada. Ao que o pintor lhe respondeu: “Não vá o sapateiro além da chinela!”.

Esse é o caso da equipe mais que médica de Bolsonaro com a frase “recomendação de prisão domiciliar para Bolsonaro deve ser avaliada passo a passo”. Médicos bolsonaristas, não passem do abdome!