A guerra contra o Irã provavelmente terminará com a retirada dos Estados Unidos

Publicado originalmente na Al Jazeera

Por Jeffrey Sachs & Sybil Fares - A guerra contra o Irã, iniciada pelos Estados Unidos e Israel em 28 de fevereiro de 2026, provavelmente terminará com uma retirada americana. Os Estados Unidos não podem continuar a guerra sem consequências desastrosas. Uma nova escalada provavelmente levaria à destruição da infraestrutura de petróleo, gás e dessalinização da região, causando uma catástrofe global prolongada. O Irã tem condições de impor custos que os Estados Unidos não podem suportar e que o mundo não deveria sofrer.

O plano de guerra EUA-Israel era um ataque de decapitação, vendido ao presidente Donald Trump pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e por David Barnea, diretor do Mossad. A premissa era que uma agressiva campanha conjunta de bombardeio EUA-Israel degradaria a tal ponto a estrutura de comando do regime iraniano, seu programa nuclear e a alta cúpula da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) que o regime se fragmentaria. Os Estados Unidos e Israel, então, imporiam um governo maleável em Teerã.

Trump parece ter acreditado que o Irã seguiria o mesmo caminho que ocorreu na Venezuela. A operação dos EUA na Venezuela, em janeiro de 2026, depôs o presidente venezuelano Nicolás Maduro no que parece ter sido uma operação coordenada entre a CIA e elementos dentro do Estado venezuelano. Os EUA conquistaram um regime mais dócil, enquanto a maior parte da estrutura de poder venezuelana permaneceu intacta. Trump parece ter acreditado ingenuamente que o mesmo resultado ocorreria no Irã.

A operação no Irã, contudo, não conseguiu produzir um regime submisso em Teerã. O Irã não é a Venezuela, histórica, tecnológica, cultural, geográfica, militar, demográfica ou geopoliticamente. O que quer que tenha acontecido em Caracas teve pouca relação com o que ocorreria em Teerã.

O governo iraniano não se fragmentou. A Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), longe de ser decapitada, emergiu com um comando interno mais robusto e um papel ampliado na estrutura de segurança nacional. O cargo de líder supremo se manteve firme; a classe religiosa se uniu em torno dele; e a população se mobilizou contra ataques externos.

Dois meses depois, Trump e Netanyahu não têm um governo sucessor iraniano sob seu controle, nenhuma rendição iraniana para encerrar a guerra e nenhum caminho militar para a vitória. O único caminho, e aquele que os EUA parecem estar trilhando, é a retirada, com o Irã no comando do Estreito de Ormuz e sem que nenhuma das outras questões entre os EUA e o Irã tenha sido resolvida.

Diversos fatores explicam os desastrosos erros de cálculo dos Estados Unidos e os sucessos do Irã.

Em primeiro lugar, os líderes americanos avaliaram o Irã de forma fundamentalmente equivocada. O Irã é uma grande civilização com 5.000 anos de história, uma cultura rica, resiliência nacional e orgulho. O governo iraniano não iria sucumbir à intimidação e aos bombardeios dos EUA, especialmente considerando que os iranianos se lembram de como os EUA destruíram a democracia iraniana em 1953, derrubando um governo democraticamente eleito e instalando um estado policial que durou 27 anos.

Em segundo lugar, os líderes americanos subestimaram drasticamente a sofisticação tecnológica do Irã. O Irã possui engenharia e matemática de nível mundial. Construiu uma base industrial de defesa nacional, com mísseis balísticos avançados, uma indústria de drones desenvolvida internamente e capacidade de lançamento orbital. O histórico de desenvolvimento tecnológico do Irã, construído apesar de 40 anos de sanções crescentes, é uma conquista nacional impressionante.

Em terceiro lugar, a tecnologia militar evoluiu de uma forma que favorece o Irã. Os mísseis balísticos iranianos custam uma pequena fração dos interceptores americanos implantados contra eles. Os drones iranianos custam US$ 20.000; os mísseis interceptores de defesa aérea dos EUA custam US$ 4 milhões. Os mísseis antinavio iranianos, com custos na casa das centenas de milhares de dólares, representam uma ameaça para destróieres americanos que custam entre US$ 2 e 3 bilhões. A rede de negação de acesso e área (ADN) do Irã ao redor do Golfo, a defesa aérea em camadas, a capacidade de saturação de drones e mísseis e a capacidade de negação do acesso marítimo no estreito tornaram o custo operacional de impor a vontade americana ao Irã muito maior do que os Estados Unidos podem suportar, especialmente levando em consideração a destruição retaliatória que o Irã pode infligir aos países vizinhos.

Em quarto lugar, o processo político dos EUA tornou-se irracional. A guerra com o Irã foi decidida por um pequeno círculo de leais ao presidente em Mar-a-Lago, sem nenhum processo interinstitucional formal e com um Conselho de Segurança Nacional que havia sido esvaziado ao longo do ano anterior. O diretor do Centro Nacional de Contraterrorismo de Trump, Joe Kent, renunciou em 17 de março com uma carta pública descrevendo uma “câmara de eco” usada para enganar o presidente. A guerra foi o resultado de um sistema de tomada de decisões no qual o aparato deliberativo havia sido desligado.

Esta não foi uma guerra por necessidade, nem por escolha. Foi uma guerra por capricho. A premissa subjacente era a hegemonia. Os Estados Unidos tentavam preservar uma dominância global que já não possuíam, e Israel tentava estabelecer uma dominância regional que jamais alcançaria.

O desfecho mais provável, considerando tudo isso, é que a guerra terminará com um retorno a algo próximo ao status quo anterior, exceto por três novos fatos no terreno. Primeiro, o Irã terá controle operacional sobre o Estreito de Ormuz. Segundo, a postura de dissuasão do Irã será significativamente reforçada. Terceiro, a presença militar de longo prazo dos EUA no Golfo será significativamente reduzida. As outras questões que supostamente levaram os EUA a atacar o Irã — o programa nuclear iraniano, os grupos armados regionais, o arsenal de mísseis — provavelmente permanecerão como estavam no início da guerra.

Mesmo com a retirada dos EUA, o Irã não aproveitará sua vantagem contra seus vizinhos. Três razões explicam isso. Primeiro, o Irã tem um interesse estratégico de longo prazo na cooperação com seus vizinhos do Golfo, não em uma guerra contínua. Segundo, o Irã não terá interesse em reiniciar uma guerra que acabou de encerrar com sucesso. Terceiro, o Irã será contido, se é que alguma contenção é necessária, por seus grandes aliados, Rússia e China, que desejam uma região estável e próspera. A liderança iraniana entende isso claramente e cessará os combates.

Trump, sem dúvida, tentará apresentar a iminente retirada como uma grande vitória militar e estratégica. Tais afirmações não serão verdadeiras. A verdade é que o Irã é muito mais sofisticado do que os Estados Unidos imaginavam; a decisão de entrar em guerra foi irracional; e a tecnologia bélica subjacente se voltou contra os EUA. O império americano não pode vencer a guerra contra o Irã a um custo financeiro, militar e político aceitável. O que os Estados Unidos podem recuperar, no entanto, é um mínimo de racionalidade. É hora de os EUA encerrarem suas operações de mudança de regime e retornarem ao direito internacional e à diplomacia.