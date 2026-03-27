A história de um dos jogadores desconhecidos que Ancelotti convocou

Desconhecemos a maioria dos jogadores que Ancelotti convocou. Apesar de estar há meses no Brasil, acompanhando jogos dos principais times, ele conseguiu não chamar nenhum atleta do Palmeiras, equipe de melhor desempenho neste ano.

Entre os desconhecidos para nós está Igor Thiago. Atacante do Brentford, da Inglaterra, ele tem uma origem muito humilde. Aos 13 anos, perdeu o pai. A partir dali, fez de tudo para ajudar a mãe, que era catadora de recicláveis em Brasília.

Trabalhou em feira, como ajudante de pedreiro ainda na infância. Também atuou em lava a jato, foi panfleteiro, capinou terrenos e exerceu diversas funções como servente.

“Esses trabalhos”, diz ele, “me ajudaram a ser o homem que sou hoje, a formar o meu caráter, a valorizar as coisas simples da vida e a desfrutar de cada momento e de cada pessoa".

Nascido no Distrito Federal, em 2001, iniciou sua trajetória nas categorias de base do Esporte Clube Verê, no Paraná, até chegar ao Cruzeiro. Pelo clube mineiro, disputou a Série B do Brasileirão e marcou 10 gols em 64 partidas.

Na Inglaterra, para onde se transferiu, tornou-se o brasileiro com mais gols em uma única edição do campeonato, com 19 gols em 31 jogos. Faltando ainda sete rodadas, pode ampliar essa marca. Na competição, marcou menos gols apenas do que Haaland, atacante norueguês do Manchester City.

Sobre a convocação para a Seleção Brasileira, afirmou tratar-se de uma oportunidade única, que precisa ser aproveitada. “Tento aproveitar o máximo possível, porque isso me traz à memória tudo o que passei no passado, as dificuldades que enfrentei, e só reforça que preciso viver intensamente este momento único na minha vida”, disse.

Se faltam argumentos para torcer pelo time esdrúxulo convocado por Ancelotti, podemos ao menos torcer por Igor Thiago.