França vence Brasil por 2 a 1 mesmo com um jogador a menos em amistoso

247 - A seleção brasileira foi derrotada por 2 a 1 pela França nesta quinta-feira (26), no Gillette Stadium, nos Estados Unidos, em um amistoso que evidenciou fragilidades importantes a poucas semanas da Copa do Mundo. O desempenho irregular, sobretudo no primeiro tempo, mostrou dificuldades coletivas diante de um adversário mais organizado e eficiente.

Desde os minutos iniciais, a França assumiu o controle da partida, impondo ritmo elevado e domínio da posse de bola. Com marcação alta e intensa, a equipe europeia dificultou a saída brasileira e construiu superioridade no meio-campo, envolvendo a defesa adversária com movimentações rápidas e bem coordenadas.

O Brasil encontrou dificuldades para manter a bola no campo ofensivo e apostou em transições rápidas, mas falhou na execução de passes e dribles. A primeira etapa terminou com ampla superioridade francesa também nos números, refletindo o controle do jogo.

O gol que abriu o placar saiu aos 31 minutos, após erro na saída de bola brasileira. A França recuperou a posse e acionou Kylian Mbappé em velocidade. O atacante avançou entre os defensores e finalizou com categoria, encobrindo o goleiro Ederson.

Na tentativa de reação, o técnico Carlo Ancelotti promoveu mudanças ainda no primeiro tempo, buscando maior intensidade ofensiva. A entrada de Luiz Henrique trouxe mais agressividade ao setor de ataque, criando uma das melhores chances da equipe, quando Wesley foi derrubado na entrada da área por Upamecano. Após revisão do VAR, o defensor francês foi expulso.

Com um jogador a mais, o Brasil passou a pressionar mais alto, mas não conseguiu transformar a superioridade numérica em controle efetivo da partida. A França, mesmo com dez em campo, manteve a organização e explorou os espaços deixados pela defesa brasileira.

O segundo gol francês veio em contra-ataque bem executado, aos 19 minutos do segundo tempo. Em jogada de superioridade numérica no ataque, a bola chegou a Ekitiké, que finalizou por cobertura para ampliar a vantagem.

O Brasil ainda conseguiu diminuir o placar aos 33 minutos, após jogada pela direita e cruzamento para a área. Bremer apareceu entre os zagueiros e marcou, reacendendo as esperanças de empate.

Nos minutos finais, a equipe se lançou ao ataque e promoveu novas alterações, incluindo estreias no elenco, mas não conseguiu reverter o resultado. A França administrou a vantagem com troca de passes e controle do ritmo até o apito final.

A derrota reforça os desafios da seleção brasileira na fase final de preparação para a Copa do Mundo, evidenciando a necessidade de ajustes táticos e maior consistência coletiva diante de adversários de alto nível.

Torcida brasileira atenta à partida

Dados do Google Trends registraram aumento repentino de buscas relacionadas à partida desta quinta-feira (26), refletindo o interesse dos torcedores pelo desempenho da seleção brasileira e pela proximidade da Copa do Mundo.