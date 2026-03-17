México se oferece para sediar jogos do Irã na Copa do Mundo

247 - A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou nesta terça-feira (17) que o país está disposto a receber os jogos da seleção do Irã na Copa do Mundo de 2026, caso a FIFA aprove a mudança. A proposta ocorre em meio a preocupações com a segurança dos iranianos nos Estados Unidos, um dos países-sede do torneio ao lado de México e Canadá.

Durante coletiva de imprensa, Sheinbaum destacou a abertura diplomática do país e sinalizou que a decisão final dependerá da entidade máxima do futebol mundial. “O México tem um relacionamento com todos os países do mundo. Vamos ver o que a FIFA estabelece e, a partir daí, vamos informá-los”, afirmou.

A discussão sobre a possível transferência de sede ganhou força após declarações do presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mehdi Taj. Ele confirmou que há negociações em andamento com a FIFA para evitar que a seleção iraniana atue em território norte-americano. “Quando Trump declarou explicitamente que não pode garantir a segurança da seleção nacional do Irã, certamente não viajaremos para a América”, disse Taj em publicação na conta da embaixada iraniana no México na rede X. “Estamos negociando com a FIFA para realizar os jogos do Irã na Copa do Mundo no México”.

O impasse ocorre em meio ao agravamento das tensões geopolíticas. A participação do Irã no torneio passou a ser questionada após os Estados Unidos entrarem em conflito ao lado de Israel contra o país asiático, em fevereiro. Na semana anterior, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Irã seria bem-vindo na competição, mas ponderou que talvez não fosse adequado jogar em território norte-americano “pela própria vida e segurança” dos atletas iranianos.

A Copa do Mundo de 2026 está prevista para começar em 11 de junho, com partidas distribuídas entre Estados Unidos, Canadá e México. O Irã está programado para disputar a fase de grupos nas cidades americanas de Los Angeles e Seattle, enfrentando Bélgica, Egito e Nova Zelândia no Grupo G.

A FIFA ainda não se manifestou oficialmente sobre o tema. Caso a entidade rejeite a proposta mexicana, cresce a possibilidade de o Irã não participar do torneio. O ministro dos Esportes do país já indicou que seria inviável competir nos Estados Unidos após ataques aéreos realizados no contexto do conflito.

Uma eventual desistência representaria um fato inédito na era moderna da Copa do Mundo e obrigaria a FIFA a buscar um substituto com urgência. Apesar das incertezas, a Confederação Asiática de Futebol informou que não recebeu comunicação formal sobre retirada iraniana. “No fim das contas, é a federação que deve decidir se vai jogar e, até hoje, a federação [iraniana] nos disse que vai à Copa do Mundo”, afirmou o secretário-geral da entidade, Windsor John.