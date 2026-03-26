Ancelotti define seleção para amistoso contra França com mudanças na defesa; confira escalação

247 - A Seleção Brasileira entra em campo com formação definida para o amistoso diante da França, em um cenário de testes importantes comandados pelo técnico Carlo Ancelotti. O treinador promoveu alterações na defesa e adotou uma proposta ofensiva, visando observar o desempenho de diferentes atletas antes da definição da lista final para a Copa do Mundo.

Entre as mudanças, Ancelotti escalou Léo Pereira e Bremer na zaga, substituindo Gabriel Magalhães. No setor ofensivo, a equipe contará com quatro atacantes, em uma estratégia voltada à avaliação de alternativas e variações táticas.

A formação escolhida tem Éderson no gol; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Douglas Santos na linha defensiva; Casemiro e Andrey Santos no meio-campo, com Raphinha, Matheus Cunha, Vini Jr. e Gabriel Martinelli compondo o ataque.

O confronto também marca a estreia da nova camisa número 2 da equipe brasileira, em meio ao processo de ajustes e testes da comissão técnica.

A preparação inclui ainda outros compromissos antes do Mundial. O Brasil enfrenta a Croácia na terça-feira (31), em Orlando, nos Estados Unidos. Em seguida, a equipe terá pela frente partidas contra Panamá, no Maracanã, e Egito.

A convocação definitiva para a Copa do Mundo será anunciada no dia 18 de maio. O Brasil está no Grupo C da competição, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti. A estreia está prevista para sexta-feira (13), às 19h, no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey.

Expectativa toma conta dos torcedores na internet





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