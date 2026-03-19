As atitudes de Neymar que causaram mal-estar na Seleção

247 - A divulgação de um vídeo pelo atacante Neymar comentando sua ausência na convocação da seleção brasileira gerou desconforto nos bastidores da Confederação Brasileira de Futebol, indicando que a repercussão das falas não foi bem recebida pela comissão técnica liderada por Carlo Ancelotti. As informações são do jornal O Globo.

O episódio ocorreu após a divulgação da lista de convocados para os amistosos contra França e Croácia. Em um vídeo gravado no ambiente do Santos Futebol Clube, Neymar comentou a ausência ao ser questionado por companheiros. Durante a conversa, o jogador afirmou: "Antigamente eu sabia que ia de qualquer jeito, né?"A declaração foi interpretada internamente como uma crítica indireta a comissões técnicas anteriores e também como uma possível insinuação de que o atual treinador teria resistência em convocá-lo. Nos bastidores, a leitura é de que a fala pode alimentar a ideia de uma relação desgastada entre o atleta e a nova comissão técnica.

Apesar disso, fontes da CBF indicam que o episódio não deve influenciar diretamente as decisões de Ancelotti. A comissão mantém o entendimento de que a convocação de Neymar depende, sobretudo, de sua condição física e desempenho esportivo. Há uma avaliação de que o jogador precisa demonstrar maior consistência em sua rotina profissional para retomar espaço no grupo.

Outro ponto que gerou preocupação foi o tom das manifestações públicas, interpretado como uma tentativa de criar um ambiente de pressão. A repercussão do vídeo e de comentários feitos por pessoas próximas ao atleta reforçou, segundo relatos internos, uma sensação de divisão, descrita como “nós contra eles”.

Entre os que saíram em defesa de Neymar estão amigos e figuras próximas, como o ator Rafael Zulu, além do empresário Pini Zahavi. Zahavi afirmou que o jogador está focado em alcançar sua melhor forma para a Copa do Mundo e ressaltou o respeito ao treinador italiano.

A comissão técnica, no entanto, optou por não reagir publicamente às manifestações. Internamente, reforça que as decisões seguem critérios técnicos, baseados em análises de desempenho, avaliações físicas e dados fornecidos por profissionais como fisiologistas e analistas.

O próprio Ancelotti já deixou claro que não haverá privilégios, independentemente do histórico ou da relevância do jogador. Ainda assim, existe a possibilidade de que Neymar seja incluído no grupo caso atinja o nível físico ideal até a Copa do Mundo, sendo considerado uma peça importante pela sua experiência.

Enquanto mantém distância da comissão técnica, Neymar tem se aproximado da diretoria da CBF, especialmente do presidente Samir Xaud. O dirigente afirmou que não interfere nas convocações: "Só fico sabendo da lista 10 minutos antes de ser divulgada. Eles têm 100% de autonomia".

Segundo relatos, Neymar e Samir tiveram contatos recentes, incluindo uma conversa em que o presidente pediu desculpas pela ausência de uma mensagem oficial da CBF no aniversário do jogador.

Em outro momento, o atleta teria reclamado da arbitragem em uma partida contra o Clube de Regatas do Flamengo, o que levou o dirigente a intervir junto à comissão responsável.