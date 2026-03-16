Ancelotti não descarta presença de Neymar na Copa: “pode estar”

247 - O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, afirmou na segunda-feira (16) que Neymar ainda pode disputar a próxima Copa do Mundo, apesar de não ter sido convocado para os amistosos preparatórios da equipe nacional. O treinador explicou que a ausência do atacante na lista divulgada recentemente está ligada exclusivamente à condição física atual do jogador.

A Seleção enfrentará França e Croácia em partidas amistosas que fazem parte da preparação para o Mundial. Os dois jogos ocorrerão nos Estados Unidos e representam a última sequência de testes antes da definição da convocação final para a Copa.

Ao comentar a situação de Neymar, Ancelotti deixou claro que a possibilidade de presença do atacante no torneio segue aberta, desde que ele consiga atingir o nível físico considerado ideal pela comissão técnica.

“Neymar pode estar na Copa do Mundo ou não estar. Se ele não está 100%, mas se ele pode chegar durante a Copa do Mundo em 100%, obviamente pode estar. Porque não chamei Neymar nesta convocação, é porque não está 100% e eu preciso de jogadores 100%”, afirmou o treinador.

Segundo o técnico italiano, a avaliação que levou à decisão não envolve o desempenho técnico do jogador, mas sim a condição física necessária para disputar competições em alto nível.

“É uma avaliação física. Não é uma avaliação técnica. Neymar com bola está muito bem. Para a comissão técnica, para mim, não está no 100% de suas possibilidades. Ele tem que trabalhar para estar em 100% das suas possibilidades. Esta é uma opinião minha e de toda a comissão que vê e verá os jogos dele nos próximos meses”, explicou.

Ancelotti também ressaltou que a análise definitiva ocorrerá apenas no momento da convocação final, prevista para a segunda quinzena de maio. Até lá, o desempenho e a evolução física do atacante serão acompanhados de perto pela comissão técnica.

“Como eu disse, outro discurso é na lista final. Então Neymar deve seguir trabalhando para chegar a uma boa condição física”, completou.

No domingo (15), após o empate por 1 a 1 entre Santos e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, Neymar comentou a expectativa de retornar à Seleção Brasileira e disputar o Mundial.

“Estou trabalhando para isso, obviamente meu desejo é voltar à Seleção e jogar uma Copa do Mundo. Isso cabe à comissão escolher. Se eu estiver lá ou não, sempre torcerei pela Seleção”, declarou o jogador.

A partida disputada na Vila Belmiro foi o último compromisso do atacante antes do anúncio da convocação mais recente da Seleção. O período que antecede a definição da lista final será decisivo para a avaliação da comissão técnica sobre a condição física do jogador.

Expectativa pelos convocados tomou conta da internet nesta segunda

A proximidade dos compromissos da Seleção Brasileira e a lista de convocados também tem mobilizado torcedores nas redes e nos mecanismos de busca. Dados do Google Trends mostram aumento repentino de buscas acerca do tema na internet ao longo desta segunda-feira (16).