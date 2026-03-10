247 - A Austrália concedeu vistos humanitários a cinco jogadoras da seleção feminina de futebol do Irã que participavam da Copa da Ásia em território australiano. A decisão do governo australiano ocorreu após um pedido do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em meio à crescente tensão militar entre Washington e Teerã.

Segundo informações divulgadas pela imprensa internacional, as atletas passaram a enfrentar riscos após serem classificadas pelo governo iraniano como “traidoras em tempos de guerra”. A reação ocorreu depois de elas se recusarem a cantar o hino nacional do Irã antes de uma das partidas do torneio continental disputado na Austrália.

A situação levou autoridades australianas a oferecer proteção às jogadoras. De acordo com o ministro do Interior da Austrália, Tony Burke, agentes da polícia federal foram mobilizados para garantir a segurança das atletas, que foram retiradas do hotel onde estavam hospedadas.

“Digo às outras integrantes da equipe que a mesma oportunidade está lá. A Austrália acolheu a seleção feminina de futebol do Irã em seus corações”, declarou Burke.

O episódio ocorre em meio ao agravamento do conflito envolvendo Irã e Estados Unidos. Conforme estatísticas oficiais citadas pelas autoridades iranianas, cerca de duas mil pessoas morreram no país desde o último dia 28, quando os Estados Unidos iniciaram ataques militares contra alvos iranianos.

O governo do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, justificou as operações militares alegando que Teerã estaria adotando medidas voltadas ao desenvolvimento de uma bomba nuclear. Mas o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, afirmou que inspetores ligados à Organização das Nações Unidas não encontraram provas de um programa coordenado no Irã para a produção de armas nucleares.

A concessão de asilo às atletas ocorre nesse contexto de tensão internacional, com a Austrália oferecendo proteção às jogadoras enquanto o conflito entre Washington e Teerã continua a provocar impactos políticos e humanitários na região.