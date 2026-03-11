Agredido por EUA e Israel, Irã anuncia que não participará da Copa do Mundo de 2026

247 - O ministro dos Esportes do Irã, Ahmad Donyamali, afirmou nesta quarta-feira (11) que a seleção nacional não participará da Copa do Mundo de 2026, prevista para começar em 11 de junho. A declaração foi feita em pronunciamento exibido pela televisão estatal iraniana.

De acordo com reportagem da Reuters, o ministro foi categórico ao anunciar a decisão do governo. "Sob nenhuma circunstância o Irã participará da Copa do Mundo", afirmou Donyamali.

A possibilidade de boicote ao torneio já havia sido levantada na véspera pelo presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mehdi Taj. Em entrevista à emissora estatal, o dirigente questionou a participação do país na competição, que será sediada conjuntamente por Estados Unidos, México e Canadá, após a concessão de asilo político pela Austrália a cinco jogadoras da seleção feminina iraniana.

Taj criticou diretamente a postura do governo norte-americano diante do episódio. "O presidente dos Estados Unidos escreveu dois tuítes para pedir que fosse concedido asilo político às nossas jogadoras (...), e que se a Austrália não fizesse isso, ele faria. Ele provocou 160 mártires ao matar nossas meninas em Minab e agora sequestra nossas meninas. Como ser otimista nessas condições em relação à Copa do Mundo nos Estados Unidos?", declarou.

Na mesma entrevista, o dirigente voltou a questionar a possibilidade de enviar a seleção para disputar partidas no país. "Se a Copa do Mundo acontecer nessas condições, quem em sã consciência enviaria sua seleção nacional a um lugar assim?", afirmou.

A seleção iraniana estava prevista para disputar dois de seus três jogos da fase de grupos em Los Angeles, contra Bélgica e Nova Zelândia. O terceiro confronto seria em Seattle, diante do Egito.

Até o momento, não há indicação oficial sobre possíveis consequências esportivas caso o Irã confirme a desistência do torneio organizado pela FIFA. A Copa do Mundo de 2026 será a primeira edição do torneio com 48 seleções e terá jogos distribuídos entre cidades dos três países anfitriões.