Irã amplia exportações de petróleo após assumir controle do estreito de Ormuz

247 – O Irã está exportando mais petróleo pelo estreito de Ormuz hoje do que antes do início da guerra, evidenciando que Teerã mantém controle efetivo sobre uma das rotas marítimas mais estratégicas do planeta. A informação foi publicada pelo jornal Wall Street Journal, com base em dados da empresa de monitoramento de navios petroleiros Kpler.

Segundo a reportagem, o país tem conseguido manter e até ampliar seus embarques de petróleo através da passagem marítima que conecta o Golfo Pérsico ao oceano Índico. O desempenho ocorre mesmo em meio à intensificação dos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o território iraniano.

O estreito de Ormuz é considerado um dos principais gargalos energéticos do mundo. Por ele passa uma parcela significativa do petróleo comercializado globalmente. O controle da passagem sempre foi visto como um dos principais instrumentos estratégicos do Irã em cenários de tensão regional.

Controle estratégico do estreito

De acordo com os dados citados pelo Wall Street Journal, enquanto o Irã mantém suas exportações em ritmo elevado, diversos produtores árabes do Golfo foram obrigados a reduzir a produção ou buscar rotas alternativas para evitar a passagem pelo estreito.

Países como Arábia Saudita e Iraque, grandes exportadores de petróleo, enfrentam dificuldades logísticas diante da instabilidade na região. Com o acesso limitado à via marítima, governos e empresas petrolíferas estão tentando redirecionar o transporte de petróleo por rotas que contornem Ormuz.

Esse cenário cria um paradoxo geopolítico: enquanto rivais regionais enfrentam obstáculos para escoar sua produção, o Irã continua operando praticamente sem interrupções.

Vantagem econômica em meio à guerra

Os dados da empresa Kpler indicam que o fluxo de petróleo iraniano permanece elevado, o que tem garantido uma importante fonte de receita para Teerã em meio ao agravamento do conflito regional.

A manutenção das exportações fornece ao governo iraniano um alívio financeiro significativo num momento em que o país sofre forte pressão militar e econômica dos Estados Unidos e de Israel.

Analistas apontam que o fato de o Irã conseguir continuar exportando petróleo pelo estreito reforça sua posição estratégica na disputa geopolítica do Oriente Médio. A via marítima é considerada vital não apenas para o comércio energético regional, mas também para a estabilidade dos mercados globais de petróleo.

Gargalo energético global

O estreito de Ormuz tem cerca de 33 quilômetros em seu ponto mais estreito e funciona como corredor essencial para as exportações de petróleo de vários países do Golfo. Historicamente, qualquer instabilidade nessa região provoca forte impacto nos preços internacionais da energia.

O controle efetivo da passagem pelo Irã altera temporariamente o equilíbrio energético da região, ao mesmo tempo em que pressiona produtores concorrentes a reorganizar suas cadeias logísticas.

Com produtores do Golfo buscando alternativas e o Irã mantendo o fluxo de exportações, o estreito de Ormuz volta a se consolidar como um dos principais pontos de tensão estratégica do sistema energético global.